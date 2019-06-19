Yazın en sevilen meyvesi karpuz viagra etkisi gösteriyor

Yapılan araştırmalar sonucunda karpuzun beyaz kısımlarının viagra etkisi gösterdiği ortaya kondu. Cinselliğin ilacı olarak gösterilen karpuzun beyaz kısımları, yüksek oranda sitrülin içerir. Sitrülin ise viagradan daha etkili olan bir amino asit türüdür.

Sitrülin bileşeni vücuda girdiğinde, arjinin maddesine dönüşür. Bu madde ise cinsel gücü artırmasıyla tanımlanır. Karpuzun beyaz kısımlaı ve hatta çekirdekleri dahi ereksiyon sorununa çözüm olabilir. Uzmanlar karpuzun bu bölümlerinin reçeteli ilaçlar kadar etkili olabileceğini söylüyorlar.

