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Yazın en sevilen meyvesi karpuz viagra etkisi gösteriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Yaz aylarının aranan meyvesi karpuz, havaların iyice ısınmasıyla öğünlerimizin vazgeçilmezi oldu. Hem lezzetli hem de serinletici etkisi olan bu meyvenin erkekler için viagra etkisi gösterdiği ortaya çıktı.

Yazın en sevilen meyvesi karpuz viagra etkisi gösteriyor

Yapılan araştırmalar sonucunda karpuzun beyaz kısımlarının viagra etkisi gösterdiği ortaya kondu. Cinselliğin ilacı olarak gösterilen karpuzun beyaz kısımları, yüksek oranda sitrülin içerir. Sitrülin ise viagradan daha etkili olan bir amino asit türüdür.

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Sitrülin bileşeni vücuda girdiğinde, arjinin maddesine dönüşür. Bu madde ise cinsel gücü artırmasıyla tanımlanır. Karpuzun beyaz kısımlaı ve hatta çekirdekleri dahi ereksiyon sorununa çözüm olabilir. Uzmanlar karpuzun bu bölümlerinin reçeteli ilaçlar kadar etkili olabileceğini söylüyorlar.

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