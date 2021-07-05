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  4. Yazın ortasında kar banyosu! Sıcaktan bunalan Erzurumlular, kar banyosuyla serinledi

Yazın ortasında kar banyosu! Sıcaktan bunalan Erzurumlular, kar banyosuyla serinledi

05.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Oltu ilçesinde, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Gacerti Dağı'nın zirvesine çıkanları, karlı tepeler karşılıyor. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, kar banyosu yaparak serinliyor.

Oltu'da yaşayan doğaseverler, yürüyüşleri sırasında karlı tepelerle karşılaştı. Akyıldız köyündeki Gacerti Dağı'na yapılan zirve tırmanışına katılanlar, karın içine girdi. Bunaltıcı sıcaklarda kar banyosuyla serinleyen doğaseverler, bazalt taşlarının üzerine uzandı.

Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, "Bugünlerde 43 dereceye varan ve ilçede görülmemiş bir sıcaklık var. Arkadaş grubu olarak Oltu ilçesine en yakın olan Gacerti Dağı'na yürüyüş düzenledik. Büyük bir kar kütlesiyle karşılaştık. Hem sıcak hava hem de yürüyüş nedeniyle adeta bunalmıştık. Hemen soyunup kara girdik. Muhteşem bir duygu. Kar banyosundan sonra bazalt taşlarına uzanıp güneşlenerek enerjimizi aldık" diye konuştu.

Avukat Muharrem Kalyon da kavurucu sıcaklarda karın ilaç gibi geldiğini belirterek, "Hem sıcak hava hem de yürüyüş nedeniyle kan ter içinde kalmıştık. Karın soğukluğunu metrelerce uzaklıktan alabiliyorduk. Hemen kendimizi karın içine attık. Sıcağın peşinden soğuk, vücudumuzda şok etkisi yarattı sonra da bazalt taşlarının üzerine uzanarak güneşlendik. Muhteşem bir duygu. Sıcaklardan bunalanları buraya davet ediyoruz" dedi.

(DHA)

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Erzurum
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