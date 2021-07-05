Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. 21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor! Tırmanışa hazır bekliyor

21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor! Tırmanışa hazır bekliyor

05.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet İlçesine bağlı Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan 11 metre yüksekliğindeki tarihi kaya görenleri şaşırtıyor.

21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor! Tırmanışa hazır bekliyor

Kayanın diğerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise zaman içinde oluşan tırmanmaya elverişli oyukları. Kayayı görmek için gelen ziyaretçiler, tırmanış yeteneklerini konuşturarak eğlenceli zaman geçiriyorlar.

1

Emet ilçe merkezinde yaşadığını ve fırsat buldukça doğa gezisi yaptığını belirten İsmail Elmacı, “İlçemize bağlı Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan Karataş mevkiinde 11 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında bir kaya tespit ettim. İlginç olan bu kaya üzerine tırmanılması için basamakların yapılmış olması ve tarihi olması. Bu bölge ilçe merkezine ve köylere uzak arada bir yer. Etrafta kayalar çok. Ancak ortada bulunan ve üzerinde el işçiliği ile basamaklar yapıldığı belli olan bu kayanın araştırılması ve bölge turizmine kazandırılması en büyük isteğim. İnşallah kayanın bu hali sağlam kalır ve koruma altına alınarak turizme kazandırılır’’ dedi.

(İHA)

Müsilaj tehditine rağmen İstanbul’un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum PlajıMüsilaj tehditine rağmen İstanbul’un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi
Dünyanın en ilginç hayatı! Diyet listelerinde inek kanı varDünyanın en ilginç hayatı! Diyet listelerinde inek kanı var
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihin en acımasız jinekologu! Korkunç deneyleri tarihe geçti

Tarihin en acımasız jinekologu! Korkunç deneyleri tarihe geçti

“Yiyip yiyip kilo almıyorum” diyenlerin sırrı çözüldü

“Yiyip yiyip kilo almıyorum” diyenlerin sırrı çözüldü

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Katliam tarihe geçti

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Katliam tarihe geçti

Antik Mısır’dan raflara! Vajinanın içine uygulanan tuhaf yöntem

Antik Mısır’dan raflara! Vajinanın içine uygulanan tuhaf yöntem

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.