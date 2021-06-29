Yazın soğuk su mu içersiniz? Sürekli soğuk su içmek vücudunuzda neleri değiştirir?

Soğuk su özellikle yaz sıcaklarında serinletici etkisiyle vücut hararetini alan bir içecektir. Bir bardak soğuk suya biraz buz eklediğinizde o sıcak havalarda canlandığınızı hissedersiniz. Ancak soğuk su içmenin birçok yan etkisi olduğu ortaya çıktı. Sizler için soğuk su tüketiminin vücut üzerindeki etkilerini araştırdık.

SİNDİRİMİ BOZABİLİR

Soğuk su tüketirken kan damarları küçülür ve bu da sindirim yeteneklerini engeller. Mide rahatsızlıklarına, karın ağrısına ve kabızlığa neden olabilir.

ENERJİYİ TÜKETİR

Soğuk suyun yarattığı ferahlama etkisi aslında vücudun ortalama sıklığını da değiştirit. Vücut yeniden ortalama sıcaklığa gelebilmek için ekstra enerji kullanır. Bu nedenle kendinizi yorgun hissettiğiniz günlerde buzlu su içmemelisiniz.

KALP ATIŞINI YAVAŞLATIR

Soğuk su içmek kalp atış hızınızın düşmesine neden olabilir. Vücudun otonom sinir sisteminin önemli bir parçasını oluşturan vagus sinirini uyarır. Suyun düşük sıcaklığı, vagus sinirinin kalp atış hızını düşürmesi için bir uyarıcı görevi görür.

MUKUS OLUŞUMUNU ARTTIRIR

Soğuk su içmek vücudunuzdaki mukusun genişlemesine neden olur . Bağışıklık sisteminiz bozulur ve burun akıntısından ciddi hastalıklara kadar pek çok hoş olmayan duruma yol açabilir.



