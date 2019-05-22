Yazın yemeyi çok sevdiğimiz bu ikili aslında tehlikeli

Yazın sıcağında canımız yemek yemek istemediğinde karpuz ve peynir bizlerin kurtarıcısı olur. Oldukça masum görünen bu ikili için beslenme uzmanları ciddi uyarılarda bulunuyor.

Üstelik bu ikili yaz diyetlerinin 'vazgeçilmezleri' arasında. Ancak zayıflamak için tüketilen peynir-karpuz, sık sık tüketildiğinde kilo vermek yerine kilo almanıza neden oluyor.

Diyetisyen Aysun Yurdakul, tercih edilen peynirin yağlı ve tuzlu olması sonucunda öğünün bir faciaya dönüşebileceğini söylüyor. Bu yüzden peynir seçimine dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen Yurdakul, bu ikilinin tüketiminin doğru miktarda ayarlanması gerektiğinin altını çiziyor ve ana öğün yerine ara öğün olarak tüketilmesini tavsiye ediyor.

Bir dilim peynir yaklaşık olarak 70 kaloridir. Bir büyük dilim karpuzun yanına iki ince dilim yağsız peynir yiyebilirsiniz.

Ara öğün niyetine ve limitli tükettiğinizde karpuzun faydalarından yararlanabilirsiniz;

İyi bir A ve C vitamini deposudur. Antioksidan kaynağı olan karpuz, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bir dilim karpuz günlük C vitamini ihtiyacınızın hemen hemen yüzde 80'ini karşılar.

Cilt yenileme etkisi vardır çünkü bol miktarda likopen ve beta kroten içerir.

İçeriğindeki likopen kalp ve damar sağlığı açısından da önemlidir. Aynı zamanda kemik sağlığını da destekler.

Doğal bir idrar sökücüdür.

