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Yazlıktan 2 gün sonra döndü, hayatının şokunu yaşadı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, 70 yaşındaki bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Yazlıktan 2 gün sonra döndü, hayatının şokunu yaşadı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demir Sokak'ta yaşayan Mustafa Bayram (70), yatağında ölü bulundu. Bayram'ın eşi iki gün önce Göllüce Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

YATAĞINDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Bugün evine geri dönen kadın, eşi Mustafa Bayram'ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Eşi, komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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