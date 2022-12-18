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YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!

18.12.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) 18 Aralık'ta tamamlandı. Sınavda adaylara, soruları cevaplandırmaları için 100 dakika süre tanındı. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gözleri, sınav soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgulama linki!

YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!

YDUS oturumunun tamamlanmasının ardından soru ve cevapları araştırılmaya başlandı. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) YDUS soru ve cevaplarını erişime açtı. Peki YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgulama linki!

ÖSYM YDUS SORU VE CEVAP SORGULAMA LİNKİ!

2022-YDUS 18 Aralık saat 10.15'te başladı ve adaylara, soruları cevaplamaları için 100 dakika süre verildi.

YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!

Sınavın ardından soru ve cevaplar erişime açıldı.

YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!

Soru ve cevaplar 10 gün süreyle erişilebilir olacak, 28 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!

YDUS soru ve cevap anahtarına ÖSYM'nin, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifresi ile ulaşılabilir.

YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!

YDUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda gelişmeler sayfamızda yer alacak.

YDUS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDUS soru ve cevap sorgula!


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