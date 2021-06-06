Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları

Başrollerinde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam Show TV'de seyircilerle buluşacak. Filmin senaryosu Ahmet Üstel'e ait. Yönetmenliğini ise Natuk Baytan üstlendi. Peki Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları...
Yapım yılı 1982 olan Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde gerçekleşmiştir.
Yedi Bela Hüsnü filminde aşık olduğu kızı tavlamak için kabadayı gibi olmaya çalışan bir adamın hikayesi işleniyor. Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşık olur. Ancak Hüsniye, Hüsnü ile ilgilenmez. Bunun ardından Hüsnü, genç kadının kalbini kazanmak için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktikleri deneyen Hüsnü ne yaparsa yapsın Hüsniye'nin ilgilisini kazanamaz.
Bu esnada Hüsniye'nin yaşadığı mahallenin tapuları türlü kurnazlıklar sonucunda Malik'e geçer. Tapuları alan Malik, mahallede yaşayanların en kısa sürede evlerden ayrılmasını ister. İnsanlar olaylara anlam veremez ve bir kurtarıcı beklemeye başlar.
Hüsnü'nün beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Arkadaşlarının da gazını alan Hüsnü, hem mahalleyi bu sorundan kurtarmak hem de Hüsniye'nin kalbini kazanmak için kabadayı gibi davranır. Ancak sergilediği tavırlar başının belaya girmesine, peşine kiralık katilin düşmesine neden olur.
Kemal Sunal/ Hüsnü
Oya Aydoğan/ Hüsniye
Şevket Altuğ/ Cemal
Ali Şen/ Malik
Atilla Ergün/ Necati
Nermin Denizci/ Fatma
Belkıs Dilligil/ Makbule
Yaşar Şener/ Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç/ Kahveci Musa
Ajlan Altuğ/ Manav Rasim
Süheyl Eğriboz/ Rüstem
Ünal Gürel/ Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren/ Reşat
Selahattin Fırat/ Suat
Rıza Pekkutsal/ Berber Latif
Muzaffer Cıvan/ Yadigar
Celal Yonat/ Malik'in adamı
Muhteşem Durukan/ Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz/ Malik'in adamı
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