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Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları

06.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam Show ekranlarında yayınlanacak. Film, Hüsniye'nin kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü adındaki genç adamın yaptıklarını konu alır. Peki Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları...

Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları

Başrollerinde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam Show TV'de seyircilerle buluşacak. Filmin senaryosu Ahmet Üstel'e ait. Yönetmenliğini ise Natuk Baytan üstlendi. Peki Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 1982 olan Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde gerçekleşmiştir.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yedi Bela Hüsnü filminde aşık olduğu kızı tavlamak için kabadayı gibi olmaya çalışan bir adamın hikayesi işleniyor. Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşık olur. Ancak Hüsniye, Hüsnü ile ilgilenmez. Bunun ardından Hüsnü, genç kadının kalbini kazanmak için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktikleri deneyen Hüsnü ne yaparsa yapsın Hüsniye'nin ilgilisini kazanamaz.

Bu esnada Hüsniye'nin yaşadığı mahallenin tapuları türlü kurnazlıklar sonucunda Malik'e geçer. Tapuları alan Malik, mahallede yaşayanların en kısa sürede evlerden ayrılmasını ister. İnsanlar olaylara anlam veremez ve bir kurtarıcı beklemeye başlar.

Hüsnü'nün beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Arkadaşlarının da gazını alan Hüsnü, hem mahalleyi bu sorundan kurtarmak hem de Hüsniye'nin kalbini kazanmak için kabadayı gibi davranır. Ancak sergilediği tavırlar başının belaya girmesine, peşine kiralık katilin düşmesine neden olur.

Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal/ Hüsnü

Oya Aydoğan/ Hüsniye

Şevket Altuğ/ Cemal

Ali Şen/ Malik

Atilla Ergün/ Necati

Nermin Denizci/ Fatma

Belkıs Dilligil/ Makbule

Yaşar Şener/ Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç/ Kahveci Musa

Ajlan Altuğ/ Manav Rasim

Süheyl Eğriboz/ Rüstem

Ünal Gürel/ Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren/ Reşat

Selahattin Fırat/ Suat

Rıza Pekkutsal/ Berber Latif

Muzaffer Cıvan/ Yadigar

Celal Yonat/ Malik'in adamı

Muhteşem Durukan/ Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz/ Malik'in adamı

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Show TV Kemal Sunal
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