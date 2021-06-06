Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları

Başrollerinde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam Show TV'de seyircilerle buluşacak. Filmin senaryosu Ahmet Üstel'e ait. Yönetmenliğini ise Natuk Baytan üstlendi. Peki Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir? İşte Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 1982 olan Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde gerçekleşmiştir.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yedi Bela Hüsnü filminde aşık olduğu kızı tavlamak için kabadayı gibi olmaya çalışan bir adamın hikayesi işleniyor. Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşık olur. Ancak Hüsniye, Hüsnü ile ilgilenmez. Bunun ardından Hüsnü, genç kadının kalbini kazanmak için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktikleri deneyen Hüsnü ne yaparsa yapsın Hüsniye'nin ilgilisini kazanamaz.

Bu esnada Hüsniye'nin yaşadığı mahallenin tapuları türlü kurnazlıklar sonucunda Malik'e geçer. Tapuları alan Malik, mahallede yaşayanların en kısa sürede evlerden ayrılmasını ister. İnsanlar olaylara anlam veremez ve bir kurtarıcı beklemeye başlar.