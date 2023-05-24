Yedi Bela Hüsnü'nün yıldızı Şevket Altuğ'un eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü oyuncularının son halleri gündem oldu. Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı filmde usta oyuncu Şevket Altuğ da yer alıyor. Türk sinemasının efsane ismi Şevket Altuğ’un hayatını merak edenler eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

Türk sinemasında sayısız filmde rol alan ve Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ, Jale Altuğ ile evli.

Ünlü çift 1971 yılında nikah masasına oturmuş. Çiftin Kerem ve Kezban isminde iki çocuğu bulunuyor.



Jale Altuğ, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler filminde rol almış.

Oyuncuları arasında Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı Süt Kardeşler filminde Jale Altuğ, Afife karakterine hayat vermiş.





