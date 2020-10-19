Yedi yıldır topuklu ayakkabı giyen baba: Giysilerin cinsiyeti yoktur

Evli ve üç çocuklu olan Mark dört yıl önce kadın giysileri giymeye başladı. Mark, Söz konusu moda olduğunda cinsiyet klişelerine meydan okumaya kararlı olduğunu söylüyor. Almanya’da yaşayan bir Amerikalı olan Mark Bryan işe giderken, alışverişe çıkarken kısa etek ve topuklu ayakkabı giymekten gurur duyduğunu belirtti. Robotik mühendisliği firmasında yöneticilik yapan 61 yaşındaki Mark, ilk kez etek giydiğinde üniversiteye gidiyordu. Etek giymeyi sürdüren Mark’ın kıyafetlerini paylaştığı @markybryan911 adlı bir Instagram sayfası var. Yüksek topuklu ayakkabı ve etek giymeyi seven Mark, giysilerin cinsiyeti olduğuna inanmıyor.

Mark nereye giderse gitsin, tercih ettiği şekilde giyiniyor.

Instagram hesabından giysilerinin fotoğrafını paylaşan Mark, genellikle tipik erkek gömleklerini bir çift yüksek topuklu ayakkabı ile kombine etmeyi tercih ediyor. Kendisini “Porche’leri, güzel kadınları, topukluları ve etekleri seven mutlu aile babası” olarak tanımlayan Mark’ın gardrobunda en sevdiği parça ince topuklu stilettolar ve genellikle online olarak satın aldığı kalem etekler.

Mark, giysilerini her gün Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.

Kendisini “Porche’leri, güzel kadınları, topukluları ve etekleri seven mutlu aile babası” olarak tanımlıyor.

Kalem etek ve ince topuk stilettolar favorisi.

Boredpanda’ya konuşan Mark, etek ve topuklu ayakkabı giymeye başlamasını “Dar etek ve topuklu ayakkabı giyen kadınların temsil ettiği güçten her zaman etkilendim” sözleriyle anlattı. Günlük yaşamda kendisine sıklıkla cinsel yöneliminin sorulduğunu söyleyen Mark “Çoğunlukla onlara ‘sana ne’ diyorum. Ama ben heteroseksüel bir erkeğim. ‘Etek giymem neden sana cinsel yönelimimi düşündürüyor? Pantolon giysem aynı soruyu soracak mıydın? Etek giyen bir kadına cinsel yönelimini soruyor musun?’ Üzerine düşünmemiz gereken sorular bunlar” diyen Mark hayatı boyunca üç kez evlendiğini, son eşiyle 11 yıldır evli olduğunu, eşinin ve çocuklarının kendisini desteklediğini belirtti. Mark, kendisine yöneltilen cinsel yönelim sorularına sinirlenebildiğini söyledi.

Mark, eşcinsel olup olmadığına dair kendisine yöneltilen soruların cinsiyetçi olduğunu düşünüyor.

