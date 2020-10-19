HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yedi yıldır topuklu ayakkabı giyen baba: Giysilerin cinsiyeti yoktur

Yedi yıldır topuklu ayakkabı giyen baba: Giysilerin cinsiyeti yoktur

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan ve kendisini “mutlu bir aile babası” olarak tanımlayan 61 yaşındaki Amerikalı Mark Bryan işe giderken etek ve yüksek topluklu ayakkabılar giyiyor. Robotik mühendisi ve yönetici olan Mark cinsiyetli giysilere meydan okuyor.

Yedi yıldır topuklu ayakkabı giyen baba: Giysilerin cinsiyeti yoktur

Evli ve üç çocuklu olan Mark dört yıl önce kadın giysileri giymeye başladı. Mark, Söz konusu moda olduğunda cinsiyet klişelerine meydan okumaya kararlı olduğunu söylüyor.

Almanya’da yaşayan bir Amerikalı olan Mark Bryan işe giderken, alışverişe çıkarken kısa etek ve topuklu ayakkabı giymekten gurur duyduğunu belirtti.

Robotik mühendisliği firmasında yöneticilik yapan 61 yaşındaki Mark, ilk kez etek giydiğinde üniversiteye gidiyordu. Etek giymeyi sürdüren Mark’ın kıyafetlerini paylaştığı @markybryan911 adlı bir Instagram sayfası var.

Yüksek topuklu ayakkabı ve etek giymeyi seven Mark, giysilerin cinsiyeti olduğuna inanmıyor.
1

Mark nereye giderse gitsin, tercih ettiği şekilde giyiniyor.
2

Instagram hesabından giysilerinin fotoğrafını paylaşan Mark, genellikle tipik erkek gömleklerini bir çift yüksek topuklu ayakkabı ile kombine etmeyi tercih ediyor. Kendisini “Porche’leri, güzel kadınları, topukluları ve etekleri seven mutlu aile babası” olarak tanımlayan Mark’ın gardrobunda en sevdiği parça ince topuklu stilettolar ve genellikle online olarak satın aldığı kalem etekler.

Mark, giysilerini her gün Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.
3

Kendisini “Porche’leri, güzel kadınları, topukluları ve etekleri seven mutlu aile babası” olarak tanımlıyor.
4

Kalem etek ve ince topuk stilettolar favorisi.
5

Boredpanda’ya konuşan Mark, etek ve topuklu ayakkabı giymeye başlamasını “Dar etek ve topuklu ayakkabı giyen kadınların temsil ettiği güçten her zaman etkilendim” sözleriyle anlattı.

Günlük yaşamda kendisine sıklıkla cinsel yöneliminin sorulduğunu söyleyen Mark “Çoğunlukla onlara ‘sana ne’ diyorum. Ama ben heteroseksüel bir erkeğim. ‘Etek giymem neden sana cinsel yönelimimi düşündürüyor? Pantolon giysem aynı soruyu soracak mıydın? Etek giyen bir kadına cinsel yönelimini soruyor musun?’ Üzerine düşünmemiz gereken sorular bunlar” diyen Mark hayatı boyunca üç kez evlendiğini, son eşiyle 11 yıldır evli olduğunu, eşinin ve çocuklarının kendisini desteklediğini belirtti.

Mark, kendisine yöneltilen cinsel yönelim sorularına sinirlenebildiğini söyledi.
6

Mark, eşcinsel olup olmadığına dair kendisine yöneltilen soruların cinsiyetçi olduğunu düşünüyor.
7

Eşi ve çocukları istediği gibi giyinmesi konusunda Mark’ı destekliyor.
8

Mark kıyafet tercihlerini kızlarına ve oğluna açıklamaya karar verdiğinde onları karşısına alıp, onlara babalarının etek giymeyi sevdiğini, bu kararın cinsel yönelimle ilgili olmadığını, kendisinin de gay olmadığını söylemiş.

Mark tam zamanlı olarak etek giymeye başlamadan önce pantolonlarının altına topuklu ayakkabı giymeye başlamış. İşe ilk kez etek giyerek gittiği gün kendisini çok gergin hissettiğini itiraf eden Mark, daha sonra işteki büyük çoğunluğun insanların giydiği kıyafetlerle ilgilenmediğini fark edince rahatlamış.

Giyimiyle ilgili tepkilerle karşılan Mark, zamanla eleştirilerle nasıl başa çıkılacağını öğrendi.
10

Dışarıda olduğunda bazı tepkilerle karşılaştığını söyleyen ve kısa süre sonra giyimini sorun eden insanların aslında çok küçük bir topluluk olduğunu fark eden Mark “Bazı insanlar, çoğunlukla da erkekler benim normal bir erkek olduğumu anlayonca şaşırıyor. Giysilerin cinsiyeti olmamalı. Ancak açık olmak gerekirse asla bluz giymiyorum. Bir erkek gömleği, kadın eteği ve kadın ayakkabısı giyiyor olsa da, bu giysiler benim için cinsiyetsiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler
Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
26 yaşındaki genç kadın 1 yıl kaldığı Afrika’da 14 çocuk evlat edindi
1 yıl Afrika’da kaldı 14 çocuk evlat edindi
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
Trendyol müşteri hizmetleri, sipariş takip ve iade numarası, destek hattı
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?
TEB müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon bankacılığı numarası
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü.. 2020 Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri!
Bugün onların günü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.