Yediği her şeye dikkat edenlerin tariflerinde kullanabileceği hem lezzetli hem de sağlıklı yağ çeşitleri

Katı haldeki yağlar doymuş, sıvı haldeki yağlar ise doymamış yağ olarak sınıflandırılıyor. Bitkilerden üretilen doymamış yağların ölçülü tüketildiğinde vücuda birçok faydası olduğu biliniyor. Yağların birçok kullanım alanı mevcut. Yemeklerinizde kullandığınız zeytinyağı, faydalı yağların en bilinen hali. Soğuk sıkım doğal zeytinyağının vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Yemeklere lezzet katan zeytinyağı, aynı zamanda yüksek oranda antioksidan içerdiği için vücudunuzun zararlı toksinlerden arındırılmasına yardımcı oluyor. Vücuda fayda sağlayan diğer yağları da öğrenmek ister misiniz? İşte birbirinden faydalı, yemeklere lezzet katan yağlar!

1. %100 doğal soğuk sıkım Monoville Hindistan Cevizi Yağı

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Yemeklerde özellikle yüksek ısıya dayanıklı yağlar kullanılmalı. Hindistan cevizi yağı da ısıya dayanıklı olduğundan yemeklerde kullanmak için en uygun yağlar arasında. Özellikle tatlı tariflerinize inanılmaz lezzet katacak olan bu yağı, ister yemeklerinize ister içeceklerinize koyarak tüketebilirsiniz. Türk kahvesi içine koyduğunuz 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, uzun süre tok kalmanızı sağlarken aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırır. Bunun yanında içine girdiği her şeye inanılmaz bir aroma ve lezzet katar.

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2. Yemeklerinize lezzet katacak: Lezzeti Yerinden Katkısız Mandıra Tereyağı

Eski yıllarda doymuş yağların sağlıksız olduğu düşünülüyordu. Oysa ki, doğal üretilen tereyağının vücuda faydaları saymakla bitmiyor. A, E ve K2 vitaminlerini içeren tereyağı, dozunda tüketildiğinde vücudunuzun enerji kaynağı olabiliyor. Erzurum'un yayla ve meralarından gelen yağ, tamamen katkısız ve doğal bir şekilde üretilip kullanıcılarına sunuluyor. %100 saf inek sütünden üretildiği için yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Tuzsuz olarak üretilen tereyağını ister tatlılarda ister yemeklerde kullanabilirsiniz.

Erzurum yaylalarından gelen Lezzeti Yerinden Katkısız Mandıra Tereyağı'nı daha detaylı incelemek ve sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

3. Komili Riviera Zeytinyağı'ndan gelen lezzet!

Kalp sağlığı dostu olarak bilinen zeytinyağı, tam bir şifa deposu. Isıya oldukça dayanıklı olan zeytinyağı yemekleriniz için çok uygun. Yemeklere kattığı aroma ve lezzet ise tartışılmaz. Ege ve Akdeniz'in taze zeytinlerinden elde edilen Komili Riviera Zeytinyağı, sofralarınıza lezzet getirecek. Özel olarak üretilen zeytinyağı, içerdiği vitamin ve mineraller ile yemeklerinize lezzet katarken sağlığınıza da çok iyi gelecek. Mutfağınız için hem lezzetli hem sağlıklı bir yağ arıyorsanız Komili Riviera Zeytinyağı tam size göre.

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4. Tatlı tariflerine lezzet katacak: Aytorus Fıstık Yağı

İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde tam bir kalp dostu olan fıstık yağı, dolaşım sistemi ve kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. A, C, E, B, B1, B6 vitaminlerini ve bolca Omega 6 içeren yağın vücuda birçok faydası bulunuyor. Tam bir enerji deposu olan fıstık yağını uzun süre enerji gerektiren işlerde çalışan kişiler tercih edebilir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırdığı ve tokluk hissi verdiği de bilinen yağı, sağlıklı yaşamı tercih edenler de rahatlıkla kullanabilir. Özellikle tatlı tariflerine çok yakışan ürün, onlara ayrı bir lezzet katar.

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5. Kendine has aromasıyla TheLifeCo Avokado Yağı

Avokado yağı, soğuk pres yöntemi ile elde ediliyor. Zeytinyağıyla benzerlik gösteren avokado yağı, ısıya dayanıklılığıyla biliniyor. Oldukça sağlıklı olan bu yağı yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Avokado yağını zeytinyağıyla karıştırıp 1-2 damla olacak şekilde çorbalarda ve kurabiye gibi pastalarda da tüketebilirsiniz. Hoş bir aroması bulunduğu için çiğ olarak tüketilecek salatalara da ilave edilebilir. Besin değerleri oldukça yüksek olan yağın içerisinde A, B3, C, D ve E vitaminleri bulunur.

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6. Vegan beslenenlerin tercihi: Botalife Saf Keten Tohumu Yağı

Vegan beslenme biçimini tercih edenler için oldukça uygun olan keten tohumu yağını kızartmalarda kullanmak doğru değil. Bunun yerine salata, meze, yulaf ve yoğurt gibi ışıl işlem uygulanmayan gıdalara ekleyerek rahatlıkla tüketebilirsiniz. İçeriğinde B12, K, E vitaminleri ve bol miktarda Omega 3 bulunan yağı besin takviyesi olarak kullanabilirsiniz. Zengin içeriği ile faydaları saymakla bitmeyen yağın kanser riskini azalttığı, şekeri dengelediği ve kolesterolü düşürdüğü biliniyor.

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7. Dr.Us Besola Kanola Yağı'na bir şans verin!

Yüksek ısıya karşı dayanıklı kanola yağını kızartmalarda ve yemeklerde tercih edebilirsiniz. Kanola yağı, içerdiği yüksek Omega 6 ve Omega 3 oranı ile özellikle balık tüketmeyenlerin alması gereken besin değerlerini sağlar. Bu nedenle vegan beslenme biçimini tercih ediyor ve balık tüketmiyorsanız yemeklerinizde diğer yağlar yerine kanola yağını tercih edebilirsiniz. Diğer yağlara göre kaynama derecesi daha yüksek olan yağ, özellikle kızartmalarda kullanıma uygun. Aynı zamanda bol miktarda E ve K vitamini içeren kanola yağının besin değerleri düşünüldüğünde gönül rahatlığıyla yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

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8. Antioksidan özelliği bulunan Bayvital Çörek Otu Yağı

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Soğuk preslenerek elde edilen çörek otu yağının bilinen birçok faydası bulunuyor. Özellikle içeriğinde bulunan timokinon adlı antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Çörek otu yağının içeriğinde çinko, magnezyum, kalsiyum, selenyum, demir ve aminoasitlerin yanı sıra A, C, B1, B6, biotin, niasin, folik asit gibi vitaminler bulunur. Yemeklere 1-2 damla ilave edilerek kullanılan yağ; kabızlığı giderir, kan akışını düzenler, öksürüğe iyi gelir ve kalp sağlığını korur.

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9. Zengin kalsiyum içeren Çotanak Fındık Yağı

Kendine has aromasıyla yemeklerinize lezzet verecek olan fındık yağını mutlaka mutfaklarda bulundurmalısınız. Hamur işlerinde, etli yemeklerde, kızartmalarda, pastalarda rahatlıkla kullanılabilen yağ tam bir vitamin ve mineral deposu! İçeriğinde bol miktarda E, B2, B6, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulunan yağın birçok faydası mevcut. Kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığına iyi gelirken güçlü antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığınızı koruyan yağ, aynı zamanda lezzetiyle damak tadınıza iyi gelecek.

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10. Asya ve Hint mutfağının vazgeçilmezi: Bayvital Susam Yağı

Özellikle Asya ve Hint mutfağında kullanılan susam yağı, kendine has aromatik lezzetiyle biliniyor. Asya mutfağında soslarda, tavuk yemeklerinde, noodle yapımında susam yağı tercih edilir. Bunun yanında pastalarda, sebze kızartma ve pişirme işlemlerinde de tercih edilir. İçeriğinde bolca kalsiyum, magnezyum, protein, çinko, demir, fosfor, bakır, B vitamini, Omega 6 ve Omega 9 bulunan susam yağının birçok faydası bulunuyor. Kolesterolü ve tansiyonu düzenlemesinin yanında kalbe ve nefes darlığına iyi gelir, diyabetle savaşır, hazımsızlığı önler, zihinsel faaliyetleri düzenler ve hafızayı güçlendirir.

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