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  4. Yedigöller’de sonbahar güzelliği mest etti! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yedigöller’de sonbahar güzelliği mest etti! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

22.10.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran eşsiz manzarayla oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

Yedigöller’de sonbahar güzelliği mest etti! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

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Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller’de ağaçların oluşturduğu renk cümbüşünün havadan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

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Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı doğa harikası alanlara, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi akın ediyor. Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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