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Tamamen izole yaşıyorlar! Çok az kişinin bildiği dünyanın en ıssız yeri: Cape York Yarımadası

22.10.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemi hayatın bütün alışkanlıklarını olduğu gibi tatil rutinlerini de değiştirdi. Pek çok kişi turistik ve kalabalık yerler dışında daha izole lokasyonları tercih etmeye başladı. Bu durumda aslında dünyanın en ıssız yerlerine olan merakı arttırdı. Sizler için Avustralya'nın en izole yerlerinden birini araştırdık.

Tamamen izole yaşıyorlar! Çok az kişinin bildiği dünyanın en ıssız yeri: Cape York Yarımadası

Avustralya'nın kuzeydoğu ucunu oluşturan Cape York Yarımadası, dünya genelinde oldukça az bilinen yerlerinden biri. Doğuda Mercan Denizi batıda Carpentaria Körfezi arasında Torres Boğazı'na, Yeni Gine Adasına doğru uzanan Cape York Yarımadası’nın Yeni Gine’ye uzaklığı ise sadece 160 km. Yarımada fiziksel özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Yarımadanın doğusu dağlık bir görüntüye sahipken batısı ise bir ovayı anımsatacak kadar düzdür.

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EKOLOJİK YAPISI TAMAMEN KORUNUYOR

Arazisi düzdür ve otlak olarak kullanılıyor. Okaliptüs ağaçlı bozulmamış savanlar, tropikal yağmur ormanları ekolojik açıdan önemli.Queensland'dan York Burnu'na kadar 800 km uzunluğunda. Yarımadanın ana karaya bağlı olduğu alan kısmı, doğuda Cairns'den, batıdaki Gilbert Nehri arasında 645 km genişliğe sahip. Kuzeye doğru incelerek uzanıyor. %60'ı Aborjin olmak üzere adanın nüfusu 18.000 kişiden oluşuyor.

Adanın yerli halkı sığır yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor. Aynı zamanda kuzeybatıdaki Weipa’dan çıkarılan boksit maden ekonomik açıdan bir gelir kapısı olma özelliğini taşıyor.

ADI DAHA SONRA DEĞİŞTİRİLDİ

Abel Tasman 1644'te yarımadanın batı sahillerinin haritasını yaptı ve alana Carpentaria Toprakları adını verdi. Kaptan James Cook 1770 yılında York adını uygun görüldü.

Cape York, Cairns’ten arabayla yaklaşık 28 saat uzaklıkta bulunuyor. Bu yarım adayı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız mutlaka dört tekerlek çekişi olan bir araç kiralamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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