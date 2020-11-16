Yedigöller sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor! Yedigöller'e nasıl gidilir? Yedigöller'e ne zaman gidilir? Yedigöller nerede?

Yedigöller'e nasıl gidilir sorusu huzur dolu bir tatil arayışı içerisinde olanların en fazla yanıt aradığı sorulardan bir tanesi oldu. Özellikle okulların da ara tatile girmiş olmasıyla beraber ebeveynler ailece, güvenli ve sakin bir ortamda tatil yapabilecekleri bölge arayışı içerisine girdi. Bu arayışlar içerisinde en cazip noktalardan bir tanesi de Yedigöller Milli Parkı oluyor.
Her mevsim güzel olduğu bilinen Yedigöller ile ilgili olarak Yedigöller'e hangi mevsimde gidilir diye araştırma yapılıyor. Bölgenin şöhretini duyan ve seyahat planlama hazırlığında olanlar Yedigöller'e sonbaharda ne zaman gidilir sorusunun cevabını da merak ediyor.
"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı ile "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı'nda şu dönemde sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor. Bu nedenle çok sayıda insan, bölgenin keyfini doyasıya çıkarmak için bu dönemleri tercih ediyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharla başka bir güzelliğe büründü.
Şimdilerde, kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den alan Yedigöller'de yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.
Turistler, göllerin çevresinde yürüyüş, piknik alanlarında piknik yaparak, kamp alanlarında çadır kurarak, şelale, dilek çeşmesi, Gülen Kaya bölgesinde büyüleyen doğayı fotoğraflayarak, tatillerinin keyfini çıkarıyor. Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çektirmek için uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan ve sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle yerli lle yabancı tatilcileri kendisine hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı, doğanın en güzel renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor. Tabiat parkına gelenler, parkın içerisinde bulunan Konuk Evi manzaralı fotoğraflar çektirerek, tatillerini ölümsüzleştiriyor. Tabiat parkının büyüleyen güzelliği eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, piknik alanlarında piknik yaparak, golf aracıyla göl turu atarak, bisiklete binerek, balık tutarak ve dinlenerek keyifli vakit geçiriyor.
Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, Yedigöller Milli Parkı'nın bugünlerde ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Gölcük de çok güzel. Bolu zaten bir doğa harikası." dedi. Pandemi nedeniyle turizmde kısmen durgunluk yaşandığına işaret eden Ergül, ara tatilin başlamasıyla rezervasyonlarda hareketlilik olduğunu kaydetti. Ergül, bu durumun daha da iyi olacağını dile getirerek, "Misafirler için bölgedeki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı. Hepsi gizli müşteri şeklinde gelen denetmenler tarafından da denetleniyor. Bolu'ya gelecek misafirlerimiz rahat olsun. Ankara'dan 1,5, İstanbul'dan ise 2,5 saatte Bolu'ya ulaşan misafirlerimiz doğanın tadını çıkarabilirler. Yedigöller'e gelen tatilcileri çok güzel ve muhteşem bir doğa karşılar." diye konuştu.
Yolculuk için hazırlıklara başlamak isteyen vatandaşlar "Yedigöller'e nasıl gidilir?" sorusunun cevabını da merak ediyor. Yedigöller Milli Parkı, Karadeniz Bölgesi'nde Bolu'nun kuzeyinde, Zonguldak'ın güneyinde ve Düzce'nin doğusunda yer alıyor. Parka Bolu'nun Mengen ilçesinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra Ankara - İstanbul karayolunun 152. km'sinden Yeniçağa ve 190. km'sindeki Bolu'dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılıyor. Kışın ise Bolu - Yedigöller güzergahı karla kapalı olduğu için ulaşım yalnızca Yeniçağa - Mengen - Yazıcık ya da Devrek - Yazıcık üzerinden yapılabiliyor.
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