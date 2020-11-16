Yedigöller sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor! Yedigöller'e nasıl gidilir? Yedigöller'e ne zaman gidilir? Yedigöller nerede?

Yedigöller'e nasıl gidilir sorusu huzur dolu bir tatil arayışı içerisinde olanların en fazla yanıt aradığı sorulardan bir tanesi oldu. Özellikle okulların da ara tatile girmiş olmasıyla beraber ebeveynler ailece, güvenli ve sakin bir ortamda tatil yapabilecekleri bölge arayışı içerisine girdi. Bu arayışlar içerisinde en cazip noktalardan bir tanesi de Yedigöller Milli Parkı oluyor.

YEDİGÖLLER'E NE ZAMAN GİDİLİR?

Her mevsim güzel olduğu bilinen Yedigöller ile ilgili olarak Yedigöller'e hangi mevsimde gidilir diye araştırma yapılıyor. Bölgenin şöhretini duyan ve seyahat planlama hazırlığında olanlar Yedigöller'e sonbaharda ne zaman gidilir sorusunun cevabını da merak ediyor.

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı ile "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı'nda şu dönemde sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor. Bu nedenle çok sayıda insan, bölgenin keyfini doyasıya çıkarmak için bu dönemleri tercih ediyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharla başka bir güzelliğe büründü.