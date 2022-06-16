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Yedikçe yiyesiniz gelecek: Leziz kahvaltılık sos tarifi

16.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı yaparken reçel, sos gibi alternatif yiyecekleri yemekleri seviyorsanız bu tarif tam size göre! Çıtır çıtır sıcak ekmeğin üzerine koyduğunuz kahvaltılık sosun tadı damağınızda kalacak. Bu lezzeti yiyince herkese yapmasını önereceksiniz. Leziz kahvaltılık sosu evde kolayca yapabilirsiniz.

Yedikçe yiyesiniz gelecek: Leziz kahvaltılık sos tarifi

Ekmeğin üzerine sürülen sosları seviyorsanız bu kahvaltılık sosu mutlaka denemelisiniz. Tadını alınca masalarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Kahvaltının olmazsa olmazı olacak bu sos tarifi hem sizin hem de misafirlerinizin gönlünde taht kuracak. Ayrıca bu sosu sadece kahvaltılarda değil makarnalarınızda ve ana yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.

KAHVALTILIK SOS TARİFİ

Malzemeler

  • 2 kilogram patlıcan
  • 2 kilogram etli kapya biber
  • 2 kilogram domates
  • 2 kilogram tarla domatesi
  • 4 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 baş sarımsak
  • ½ su bardağı zeytinyağı
  • ½ çay bardağı sirke
  • 2 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 2 tatlı kaşığı çemen tozu
  • 2 tatlı kaşığı anık(anuh)

Yapılışı

  • Patlıcan ve biberler yıkanıp közlenir. Közlenen patlıcan ve biberlerin kabukları soyulur ve blenderdan geçirilir.
  • Domatesler dörde bölünür ve bir büyük tencereye alınır. Orta ateşte yarım saat kaynatılır, blenderdan geçirilir ve tekrar 35-40 dakika kadar daha kaynatılır.
  • Daha sonra blenderdan geçirilmiş patlıcan ve kapya biber, kaynayan domates sosuna eklenir. Tuz, sarımsak, zeytinyağı ve sirke ilave edilir. Bu şekilde 5-10 dakika daha kaynatılmaya devam edilir.
  • Baharatları ve salçası da eklendikten sonra bir taşım daha kaynatılır ve sıcak sıcak kavanozlara doldurulup ağızları sıkıca kapatılarak ters çevrilir. Bir gün sonra saklayacağınız rafa kaldırabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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