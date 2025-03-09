Yedirdi, içirdi, otel bile ayarladı! Arap müşteri taksiciyle 21 saat yolculuk yaptı: " Hayat Türkiye'de Araplara güzel"

Bir taksici, Arap bir müşteriyle şehirlerarası yolculuk yaptığını ve taksimetrenin 21 saat 56 dakika boyunca açık kaldığını söyledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda taksici müşterinin taksiciye yemek ısmarlayıp otelini de karşıladığını iddia etti.

"İZMİR’E KADAR GİTTİK, OTELİMİ BİLE TUTTU"

Taksici, sosyal medyada paylaştığı videoda yaşananları şöyle anlattı:

“Şimdi yabancı bir yolcum, Arap bir yolcum. Şehirlerarası gittik, İzmir’e falan gittik.”

Taksici, o sırada kamerayı çevirerek müşterisini gösterdi. Arap müşteri kameraya el sallayarak görüntüye dahil oldu.

Videoda taksici, müşteriyle olan diyaloglarını da paylaşarak, kendisine “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soruyor, müşteri ise “Arabia” (Arabistan) yanıtını veriyor.

"YEMEĞİMİ YEDİRDİ, OTELİMİ TUTTU, GERİ GELDİK"

Arap müşterisinin yolculuk boyunca kendisine büyük misafirperverlik gösterdiğini anlatan taksici, “Kardeşimle şehirlerarası yolculuk yaptık, üzerine yemeğimi yedirdi, otelimi tuttu, üzerine geri geldik” ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda taksimetrede 38.565.4 TL ücret yazdığı görülürken, taksicinin paylaştığı video sosyal medyada dikkat çekti.