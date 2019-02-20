'Yeditepe Dilek Ödülleri' umut ışığı olacak

İSTANBUL, (DHA)- YEDİTEPE Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla seçilen, yılın 'En İyileri'ne verilen Yeditepe Dilek Ödülleri, 25 Şubat Pazartesi akşamı ünlü isimleri bir araya getirecek.

Toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getirerek onların zor günlerini aydınlatacak umut ışığı olan 'Yeditepe Dilek Ödülleri'nin bu yıl yedincisini gerçekleştiriyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin seçtiği 'Yılın En İyileri', 25 Şubat Pazartesi akşamı, 20.00’de Yeditepe Dilek Ödülleri’nde buluşacak.

SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA İLK

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri, bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 35 kategoride veriliyor. Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri’nin organize ettiği Yeditepe Dilek Ödülleri’nde çok sayıda ünlü isim yer alacak.

DİLEK GÖNÜLLÜLERİ HAKKINDA

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü, 2009 yılından bu yana toplumun her kesiminden, her yaştan ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getirerek onların zor günlerini aydınlatacak umut ışığı oluyor. Bu kapsamda Dilek Gönüllüleri şu projeleri gerçekleştiriyor: