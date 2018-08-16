HABER

Yeditepe Üniversitesi, "Endüstri 4.0"dan "Toplum 5.0"a geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:04 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, "Endüstri 4.0"dan "Toplum 5.0"a geçti

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile "Endüstri 4.0" dan "Toplum 5.0"a geçerek 21. yüzyıl dijital toplumunun öğrenme ve öğretme dinamiklerinin şekillendirilmesine ön ayak oluyor.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, uzmanlar eğitim olmadan, yeni nesil 4.0 ve 5.0 anlayışının kalıcı ve etkili olamayacağını belirtiyor. Yeditepe Üniversitesi, bu ihtiyaca yönelik olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nı sürdürüyor.

Bu program, dünyada en saygın olarak nitelenen üniversiteler ile birlikte ülkemizde sadece Yeditepe Üniversitesi’nde bulunuyor. Program, eğitim-bilişim-enformasyon alanlarında kamu veya özel sektörün aradığı "dijital süper akıllı toplum", “sosyal enformatik”, “insan ve eğitim psikolojisi” gibi bilgi ve becerilere sahip uzmanları, bilim insanlarını ve sosyal araştırmacıları yetiştirmeyi hedefliyor.

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, bilgisayar bilimleri ve bilişsel bilimler gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek “yeni medya, yeni toplum ve yeni eğitim” açılımları ile öğrencilere sayısız iş fırsatları sunuyor.

Bu amaçla Sosyal Ağ Analizi, Sosyal Medya Okuryazarlığı, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları, Eğitimde Sosyal Medya Yönetimi gibi yenilikçi dersler programda yer alıyor. Program ve başvuru koşullarına ait ayrıntılı bilgilere http://ebe.yeditepe.edu.tr/tr/bilgi-teknolojileri-ve-sosyal-medya-egitimi linkinden ulaşılabiliyor.

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMSTelefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS
Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafıSapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.