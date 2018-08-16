İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile "Endüstri 4.0" dan "Toplum 5.0"a geçerek 21. yüzyıl dijital toplumunun öğrenme ve öğretme dinamiklerinin şekillendirilmesine ön ayak oluyor.
Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, uzmanlar eğitim olmadan, yeni nesil 4.0 ve 5.0 anlayışının kalıcı ve etkili olamayacağını belirtiyor. Yeditepe Üniversitesi, bu ihtiyaca yönelik olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nı sürdürüyor.
Bu program, dünyada en saygın olarak nitelenen üniversiteler ile birlikte ülkemizde sadece Yeditepe Üniversitesi’nde bulunuyor. Program, eğitim-bilişim-enformasyon alanlarında kamu veya özel sektörün aradığı "dijital süper akıllı toplum", “sosyal enformatik”, “insan ve eğitim psikolojisi” gibi bilgi ve becerilere sahip uzmanları, bilim insanlarını ve sosyal araştırmacıları yetiştirmeyi hedefliyor.
Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, bilgisayar bilimleri ve bilişsel bilimler gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek “yeni medya, yeni toplum ve yeni eğitim” açılımları ile öğrencilere sayısız iş fırsatları sunuyor.
Bu amaçla Sosyal Ağ Analizi, Sosyal Medya Okuryazarlığı, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları, Eğitimde Sosyal Medya Yönetimi gibi yenilikçi dersler programda yer alıyor. Program ve başvuru koşullarına ait ayrıntılı bilgilere http://ebe.yeditepe.edu.tr/tr/bilgi-teknolojileri-ve-sosyal-medya-egitimi linkinden ulaşılabiliyor.
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