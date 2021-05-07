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  4. Yeğeni Neslihan Atagül’ü çekti, hayranları bayram etti!

Yeğeni Neslihan Atagül’ü çekti, hayranları bayram etti!

07.05.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül, rahatsızlığı dolayısıyla rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden apar topar ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan oyuncu, son olarak yeğeninin çektiği videoda ortaya çıktı.

Yeğeni Neslihan Atagül’ü çekti, hayranları bayram etti!

Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığına yakalandığı için rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Özel bir beslenme programıyla sağlığına kavuşan oyuncu, son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla hayranlarına adeta ‘iyiyim’ mesajı veriyor.

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Rahatsızlandığı dönemde çok kilo da kaybeden oyuncu halsiz kalmıştı. Ancak yaptığı son paylaşımda da görüldüğü üzere, Neslihan Atagül’ün durumu gayet iyi.

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Oyuncu, bahçede köpeği Vera ile oynarken, yeğeni Asya da onu çekiyordu. Bu anları instagram sayfasından paylaşan oyuncunun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

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Neslihan Atagül Instagram
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