Yeliz Yeşilmen: 190 bin TL az bir para...

Adana’da açtığı restorana haciz gelen Yeliz Yeşilmen dün o anlarda arabasına binip hızla uzaklaşmıştı.

Haciz memurlarının işyerine gelmesi üzerine apar topar giden oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Eşim Ali Bey’in çok eskiden süregelen bir meselesi bu. Kendisi haklı ancak dava hâlâ sonuçlanmadı. Ayrıca restoran eşimin değil, babamın üstüne. Ben de işletmecisiyim. Ali Bey’in restoranımızla bir bağlantısı yok. Hesap kitap bende. Ayrıca neden kaçayım? Çocuklarımı okuldan almak için restorandan çıkmıştım.”

Dün gece gerçekleşen bir ödül törenine katılan Yeliz Yeşilmen, olayın büyütüldüğünü ve ' 190 bin TL az bir para. Zaten benim arabam 600 Bin TL “dedi.

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