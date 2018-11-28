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Yeliz Yeşilmen: Adamlarda istemiyor boşuna aç kalmayın

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen kilolarıyla ilgili kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi! Yeşilmen Özge Ulusoy'un zayıflığını hatırlatarak "adamlarda istemiyor boşuna aç kalmayın' dedi.

Yeliz Yeşilmen: Adamlarda istemiyor boşuna aç kalmayın

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz yeşilmen geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

Her şeyin yolunda gittiğini belirten güzel oyuncu gazetecilere kendisinin de içinde olduğu sosyal sorumluluk projesinden bahsetti. Yeşilmen “Çevre bakanlığının başlattığı ‘sıfır atık’ projesine ben de katıldım. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan ambalaj poşetler artık paralı olacak ve tüketimi daha zor olacak biz de bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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“DÜNYADA İRİ KADIN MODASI VAR”

Sözcü'nün haberine göre; son zamanlarda aldığı kilolar nedeni ile sık sık eleştiri alan oyuncu, “ben kilolu değilim İri bir kadınım ve inanın geçen seneki kıyafetim üzerimdeki ne kadar bol geliyor farkında mısınız? Artık dünyada iri kadın modası var geçenlerde gördüm Özge Ulusoy bir fotoğraf koymuş kaburgalar içine kaçmış felan, öyle zafiyet geçirmiş insanların dönemi değil halkta istemiyor, adamlarda istemiyor boşuna aç kalmayın yani” diyerek Özge Ulusoy'a göndermelerde bulundu.

Yeşilmen'in kilolarından kurtulduğunu göstermek için eteğinin bolluğunu göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şahsen balık eti kadın isterim.bi deri bir kemik bize göre değil :)
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