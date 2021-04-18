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  4. Yeliz Yeşilmen ameliyat olur olmaz paylaştı! Göğüslerini de küçülttürmüş

Yeliz Yeşilmen ameliyat olur olmaz paylaştı! Göğüslerini de küçülttürmüş

18.04.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski model Yeliz Yeşilmen ameliyat oldu; hasta yatağından açıklama yaptı. Göz kapağı ve gıdısını aldıran Yeşilmen'in göğüslerindeki bantlar da dikkatlerden kaçmadı.

Yeliz Yeşilmen ameliyat olur olmaz paylaştı! Göğüslerini de küçülttürmüş

Eski model Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde ojeyle namaz kıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Seccade paylaşımında ayak parmaklarında ojelerin olduğu görülen Yeşilmen'e tepki yağmıştı.

Yeşilmen şimdi de yaptırdığı operasyonlarla gündemde. Yeliz Yeşilmen ameliyat olduktan sonra kendine gelince hasta yatağından açıklama yaptı.

Ekran Alıntısı

Yeşilmen açıklamasında şunları söyledi: ‘Hiç gereği yoktu’ yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.

Göz kapağı ve gıdısını aldıran Yeşilmen'in göğüslerinde de bantlar vardı ancak ünlü isim bu konuda bir açıklama yapmadı.

İkinci Sayfa'nın iddiasına göre; Yeşilmen göğüs küçültme operasyonu da geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen
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