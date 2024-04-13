Katıldığı programlar, sosyal medya paylaşımları ve yorumları ile magazin gündeminden düşmeyen Yeliz Yeşilmen bu defa son pozuyla adından söz ettirdi.

Dubai tatilinden bir karesini paylaşan Yeliz Yeşilmen bacak boyunu uzatmak istedi ama photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü.

YORUM YAĞDI

Yeliz Yeşilmen'e sosyal medyada; 'O ayak kaç numara niye sünmüş öyle?', 'Bacaklar kaç metre filtreyi baya abarttın', 'Ayak 50 olmuş', 'Filtreyi biraz az yapsaydın iyi olurdu' gibi yorumlar yapıldı.

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evlilik değil ama birliktelik olabilir dediğim gibi sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım.' diyerek yanıt vermişti.