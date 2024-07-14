Yeliz Yeşilmen Bodrum fiyatlarına isyan edince Aslı Hünel dayanamadı! "Asgari ücretle..."

Yaz aylarını Bodrum’da geçiren Yeliz Yeşilmen’in pahalılık isyanı gündem oldu.

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim “Marketten İki domates, patates, salatalık, maydanoz, simit, börek, süt, limon, muz aldım… Yarım poşet… Fiyat bu olmamalı… ‘Sonra niye kimse gelmiyor, turizm kötü’ diyorlar…" diyerek isyan etti.

Harcadığı parayı paylaşan Yeliz Yeşilmen'in paylaşımına Gelin Evi'nde sunuculuk yapan ve programı geçtiğimiz günlerde bırakan Aslı Hünel sessiz kalmadı.

"FİYATLAR UÇTU GİTTİ"

Daha önce Merve Boluğu'a 10 tam altın takarak gündeme gelen Hünel şunları söyledi:

"Üsküdar'da emin ol daha fazlasını ödedik, genel olarak fiyatlar uçtu gitti. Allah'ım hepimizin herkesin hele de asgari ücretle çalışıp aile geçindirmeye çalışanlara Allah güç versin yardım etsin."

