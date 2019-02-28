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Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı: 'Seni seviyorum'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 28.02.2019 22:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesini ziyaret eden ve "'Biz niye geldik bilmiyorum" diye paylaşım yapan şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 'kafeyi beğenmedi' yorumlarına ateş püskürdü.

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı: 'Seni seviyorum'

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine giden ve kafede çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Yeşilmen, ''Biz duramadık. Ev sahibi yok şu anda burada. Biz niye o güzelim Boğaz'ı bırakıp geldik bilemiyorum. Burada da azıcık da olsa deniz var. Havuz gibi görünüyor.'' dedi.

Yeşilmen'in bu yorumu 'Şeyma'nın kafesini beğenmedi' şeklinde yorumlanınca ünlü isim sosyal medyada ateş püskürdü. Yeşilmen, "Bu benim 6. ya da 7. gidişim. Çok beğeniyorum. Çocuklarımla da gittim. Saçma sapan haberler yapılmış. Sizin derdiniz ne?" diyerek ateş püskürdü.

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"ŞEYMA SENİ SEVİYORUM"

Yeşilmen, yayınladığı bu videoya "B12 önemli bir vitamin kullanın lütfen. Şeyma seni seviyorum mekanını da seviyorum. Ve devamlı gidiyorum." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı yeliz yeşilmen

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