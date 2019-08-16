Yemeğiniz çöpe gitmesin! Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?

Eğer etinizi marine ederken tuzunu fazla kaçırdıysanız bunun için ete bir miktar şeker, bal ya da pekmez ilave edebilirsiniz. Üstelik ekleyeceğiniz bu malzemeler ile yemeğinizin tadını çok daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Eti pişirirken tuzlu olduğunu fark ettiyseniz de bunun için çiğ sebzelerden yararlanabilirsiniz.

Çorbalar tuzlu olduğunda akla gelen ilk şey tuz miktarını azaltmak için çorbaya su eklemektir. Ancak su eklediğiniz çorbanız kıvamını kaybedebilir. Ayrıca su eklediğiniz çorba tadını da kaybeder. Bu nedenle tuzu fazla olan çorbaya süt katmanız gerekir. Çorbanın türüne ve tuz miktarının fazlalığına göre ekleyeceğiniz süt miktarı değişebilir. Örneğin; sebze çorbalarının tadı, eklenen süte uygun olacağından bu çorbalara süt eklediğinizde çorbanızın hem tuz miktarının azaldığını hem de daha hoş bir tadı olduğunu görürsünüz.

Tencere yemeklerinize fazla tuz attıysanız bunu çözmek için yemeğin suyunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Kabak yemeğinin tuzunu fazla kaçırdınız diyelim. Bunun için yemekte bulunan tüm malzemeleri toplayın ve bir kaba aktarın. Farklı bir tencerede ise yeni bir sulu sos hazırlayın. Bu sos kaynarken hiçbir şekilde tuz ilave etmeden kalan malzemeyi tencereye ilave edin.

Tencere yemeğini kurtarmak için uygulayacağınız bir diğer yöntem ise pirinç eklemek. Pirinç, nişastalı yapısı sayesinde fazla tuzu emecektir. Pirinçleri çiğ olarak ekleyin. Bir çay bardağı eklediğiniz pirinç yumuşamaya başlayınca yemeğinizden alabilirsiniz.

