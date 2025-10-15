Mynet Trend

Yemek uygulamasındaki açığı fark edip 1 milyon TL zarara uğrattı! 1095 sipariş verip hepsinde aynı yöntemi kullanmış...

Japonya'da 38 yaşındaki bir adam, yemek sipariş uygulamasındaki açığı iki yıl boyunca kullandı. Her siparişten sonra "teslim edilmedi" diyerek para iadesi aldı. 1095 siparişte aynı yöntemi kullanan dolandırıcı, sahte hesaplar ve kimliklerle sistemi kandırdı. Son siparişinde yakalanan adamın uygulamayı yaklaşık 1 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Çiğdem Sevinç

Japonya’nın Nagoya kentinde yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, yemek sipariş uygulaması Demae-can’daki bir açığı kullanarak iki yıl boyunca 1000’den fazla kez bedava yemek yedi. Şirketi yaklaşık 1 milyon TL zarara uğratan adam, sonunda yakayı ele verdi.

“TESLİM EDİLMEDİ” DİYE YALAN SÖYLEYİP PARA İADESİ ALDI

South China Morning Post’un haberine göre, Higashimoto her sipariş sonrası ‘yemek gelmedi’ diyerek para iadesi aldı. Uygulamanın sohbet kısmını kullanarak durumu bildiriyor, şirket de sorgusuz sualsiz geri ödeme yapıyordu.

Toplamda 1095 kez aynı yöntemi kullanan Higashimoto, pahalı ürünler sipariş ediyordu: yılan balığı, biftek, dondurma…

124 SAHTE HESAP AÇTI, SAHTE KİMLİKLE TELEFON BİLE ALDI

Yakalayıp sistemden atmasınlar diye 124 sahte hesap açtı. Uydurma isim ve adreslerle kayıt oldu. Hatta sahte bilgilerle ön ödemeli telefon kartları aldı, sonra bunları hemen iptal etti.

"PARANIN TADINI ALINCA DURAMADIM"

30 Temmuz’da yine sipariş verdi. Dondurma, kutu yemek ve tavuk biftek… Teslim edildi ama yine “gelmedi” dedi. 4.500 TL'lik iade aldı. Bu defa yakalandı.

Polise verdiği ifadede, “Başta sadece denemek istedim ama paranın tadını alınca duramadım” dedi.

ŞİRKET ÖNLEM ALIYOR, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Olay sonrası Demae-can firması, kimlik doğrulama sistemlerini sıkılaştıracağını ve sahtekârlıkları fark eden yeni bir uyarı sistemi kuracağını duyurdu.

