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Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

15.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha hızlı ve kolay bir şekilde yemek yapmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz! Sarımsak eziciden yumurta pişiriciye, blenderdan sebze dilimleyiciye ve şef bıçağına kadar birbirinden kaliteli ve işlevsel ürünler arasından size en uygunlarını seçerek mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Gün boyu koşuşturduktan sonra mutfağa girip yemek hazırlamak sizin için yorucu olabilir ancak size güzel bir haberimiz var! İşinizi kolaylaştıracak mutfak ürünlerini seçerek mutfakta keyifle vakit geçirebilirsiniz. Size pratiklik sunacak ve bütçenizi yormayacak ürünlere göz atarak hayatınıza kolaylık katmaya ne dersiniz?

1. Üç farklı kıvamda yumurta pişirin: Fakir Eggy Yumurta Pişirici

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

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Fakir Eggy Yumurta Pişirici ile sert, kayısı veya rafadan olmak üzere üç farklı kıvamda yumurta pişirebilirsiniz. Aynı anda sekiz yumurtayı haşlayabilir ya da dört yumurta ile sahanda yumurta hazırlayabilirsiniz. Cihazı, paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun süre ilk günkü gibi kullanabilirsiniz. Ürünün dönen kontrol düğmesi sayesinde istediğiniz kıvamı kolayca ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı özelliği ile pratik kullanım sağlayabilirsiniz.

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2. Tek tuşla kolay kontrol: Grundig Hb 4150 El Blenderı

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Tek tuşla kolayca kontrol edebileceğiniz Grundig Hb 4150 El Blenderı'nı çorbalardan içeceklere, soslardan smoothielere ve pürelere kadar istediğiniz bütün tariflerde kolayca kullanabilirsiniz. Cihazın turbo özelliği sayesinde en sert malzemeleri bile kolayca parçalayabilirsiniz. Blenderın yanında gönderilen 900 mililitrelik ölçü kabıyla hem malzemelerin miktarını ayarlayabilir hem karıştırma işlemini kabın içinde gerçekleştirebilirsiniz. Modelin çift kanatlı paslanmaz çelik bıçak tasarımı sayesinde üründen yüksek performans alabilirsiniz.

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3. Pratik bir kullanım: Smart Mandolin Sebze Dilimleyici

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Sekiz bıçaklı Smart Mandolin Sebze Dilimleyici ile bütün sebze ve meyveleri istediğiniz şekil ve kalınlıkta rendeleyebilirsiniz. Ürün sayesinde sebzelerden sağlıklı cipsler yapabilir, hazırladığınız sebzeleri kızartma ve yemeklerde kolayca kullanabilirsiniz. Oldukça pratik kullanım sağlayan doğrayıcıyla zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ürünün iki litreye yakın haznesinin içinde bütün salata malzemelerini biriktirebilir ve tek seferde salata tabağına aktarabilirsiniz.

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4. El işçiliğiyle üretilen: Victorinox Tırtıklı Şef Dilimleme Bıçağı

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

İsviçre'de el işçiliğiyle üretilen Victorinox Tırtıklı Şef Dilimleme Bıçağı, son derece keskin yapısı sayesinde hassas bir kesim sağlar. Tırtıklı tasarımı ile en sert yiyecekleri bile kolayca doğramanıza olanak tanır. Dakikalar içinde bütün doğrama işlemlerinizi bitirmenize imkân sunacak ürünü bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilirsiniz. Ergonomik tasarımlı şef bıçağıyla siz de evinizin şefi olmaya hazır mısınız?

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5. Pratik kullanım sunan: OSFA Yumurta Zamanlayıcı

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Artık internetten yumurtanızı kaç dakika haşlamanız gerektiğini araştırmanıza gerek kalmayacak! OSFA Yumurta Zamanlayıcı ile tam kıvamında haşlanmış yumurtalar hazırlayabilirsiniz. Ürünü kullanmak için zamanlayıcıyı yumurtalarla birlikte haşlama tenceresine yerleştirebilir ve ürünün üzerindeki renk değişimlerinden yumurtanızın kıvamını takip edebilirsiniz. Siz de yumurtanızı en sevdiğiniz şekilde yemek için bütçe dostu zamanlayıcıya şans vermeye ne dersiniz?

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6. Alaşım çelikten üretilen: BUFFER Spatula Aleti

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Alaşım çelikten üretilen BUFFER Spatula Aleti ile hamurlara istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ev yapımı çikolata yapıyorsanız ürünü çikolataların temperleme işlemi esnasında kullanabilirsiniz. Sebze ve meyveleri de spatula aletiyle istediğiniz şekilde kolayca doğrayabilirsiniz. Siz de mutfakta, elinizin altında çok işlevli bir şekillendiricinin bulunmasını istiyorsanız bu ürünle hiç zaman kaybetmeden tanışmalısınız!

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7. Küçük ama marifetli: TEFAL K13304 Manuel Rondo

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Siz de çok yer kaplayan ve zor temizlenen rondolardan sıkıldıysanız doğru yerdesiniz! TEFAL K13304 Manuel Rondo, mutfağınızda az yer kaplar ve ihtiyacınız olan bütün işleri kolayca yapar. Manuel olmasıyla enerji tasarrufu sağlayan ürünün şeffaf haznesi, sebzelerin boyutunu rondoyu açmadan kontrol etmenize imkân sunar. Güvenli kilit sistemi, kaymaz taban ve ergonomik sap tasarımıyla güvenlik sunan ürünü siz de denemelisiniz!

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8. Erime, solma, kırılma riski yok: Penguen Silikon Saplı Kaşık

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Kullananların beğenisini kazanan Penguen Silikon Saplı Kaşık, ısınmayan sapıyla yemekleri rahatça karıştırmanıza imkân sunar. Karıştırma işleminin yanı sıra ürünü servis gereci olarak da değerlendirebilirsiniz. 27 cm uzunluğundaki ısıya dayanıklı kaşığı erime, solma veya kırılma riski olmadan güvenle kullanabilirsiniz. Dilerseniz ürünün farklı renklerinden alarak şık bir takım oluşturabilirsiniz.

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9. Pratiklik sevenlere özel: Arsimo İkili Mikrodalga Saklama Kabı Isıtma Seti

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Arsimo İkili Mikrodalga Saklama Kabı Isıtma Seti; BPA içermeyen, gıdayla teması uygun plastiklerden üretilir. Bir adet 600 mililitre ve bir adet 1200 mililitre hacimli kaplardan oluşan set, mikrodalga fırında ısıtma ve pişirme işlemleri yapmanıza olanak tanır. Kapaklı tasarımıyla saklama kabı olarak da kullanılabilir. Siz de zamanınızı kendinize ayırmak istiyorsanız yemeklerinizi kolayca ısıtmanızı sağlayacak çok yönlü ürünü tercih edebilirsiniz.

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10. Hem ekonomik hem işlevsel: Ion Tutma Kollu Paslanmaz Sarımsak Ezici

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

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Ekonomik ve işlevsel bir ürün olan Ion Tutma Kollu Paslanmaz Sarımsak Ezici, işinizi çok kolaylaştıracak seçeneklerden biri. Yemeklerin lezzetini katlayan sarımsağı zahmetsizce ezmek istiyorsanız bu ürünü denemelisiniz. Silikon saplı kısmıyla tutuş kolaylığı sağlayan ürün sayesinde sarımsakları rahatça ezebilirsiniz. Bunun için sarımsakları soymanız ve ürünle sarımsakların üzerinden birkaç kez geçmeniz yeterli!

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