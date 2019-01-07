Yemek yerken neden televizyon izlememelisiniz?

Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yemek, diyetisyenler tarafından 'düşüncesiz yemek' olarak adlandırılıyor. Bu şekilde yemek yemek olduğundan çok daha fazla ve hızlı bir şekilde yemek yemeye neden oluyor.

Diyetisyenler, doyduğunuzu anlamanız için biraz zamanın gerekli olduğunu söylüyor. Yemek yemeden önce biraz dinlenmeniz, kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Yerken de aynı şekilde... Oldukça sakin ve dikkatinizi dağıtmayacak yerlerde yenilen yemek tokluk hissini çok daha çabuk veriyor.

Tv karşısında yemek yerken gıdaları ne kadar sık çiğnediğinizi kontrol edemiyorsunuz. Böylelikle midede de şişkinlik meydana geliyor ve ortaya kocaman bir hazımsızlık sorunu çıkıyor.

Aynı zamanda şöyle bir etkisi de olabiliyor: Televizyonda ya da sosyal medyada heyecan verici bir şey görürseniz, vücudunuz kavga veya uçuş reaksiyonu gösterebiliyor. Bu da ortaya stres çıkarabiliyor. Stres altında olduğunuzda ise sindirim sisteminde sorunlar başlıyor. Vücudunuzun gösterdiği bu biyolojik reaksiyon sonucu yiyeceklerin sindirilmesi sorun oluyor, kanın o esnada sindirim sistemine gitmesi gerekirken olması gerekenin dışına çıkıyor.