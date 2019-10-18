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Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Yemeklerimizin olmazsa olmazı soğanı kullanarak şifalı tarifler hazırlamak ister misiniz? Doğal antibiyotik kaynağı olan soğan, güçlü içeriği sayesinde bazı sağlık sorunlarına karşı ilaç olabilir. İçeriği son derece doğal olan ev yapımı şifalı tarifleri sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı

Grip hastalığıyla mücadele eden, bağışıklı güçlendiren, cilt sağlığını koruyan soğan, tam bir sağlık deposu. Vücudu hücre hasarına karşı koruyan mutfağın demirbaş ürünü ile şimdi şifalı tarifler hazırlayacağız. Bu sefer soğanları yemeklik olarak değil, şifa bulmak için doğradık :)

BURUN KANAMASINA KARŞI SOĞAN KOKLAYIN
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Soğanın bu etkisini birçok kişi bilmiyor. Soğanın etkili bir şekilde kanama durdurma özelliği vardır. Özellikle burun kanamasında etkilidir. Burun kanaması anında bir soğanı dilimleyin. Bir dilimini burnunuzun alt kısmına tutun. Soğanın kokusu, kanamayı durdurmak için doğal bir pıhtılaşmaya yardımcı olur.

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ÖKSÜRÜĞE KARŞI SOĞANI BAŞ UCUNUZA KOYUN
Soğanı dörde bölün ve bir kase suyun içine koyun. Yatağınızın yanına koyacağınız bu kase sayesinde öksürükten kısa sürede kurtulacaksınız. Soğanın salgıladığı koku, üst solunum yolları problemlerini iyileştirerek, öksürüğü kısa sürede kesmeye yardımcı oluyor.

REGL SANCISI İÇİN SOĞAN SUYU
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Adet dönemini çok sancılı bir şekilde geçiriyorsanız, bu durumu hafifletmek adına soğan suyundan faydalanabilirsiniz. İki bardak suyun içinde bir adet soğanı dörde bölerek kaynatın. Kaynamış suyu süzdükten sonra cam kavanozada saklayın. Adet döngünüzden bir iki gün önce sabahları bir çay bardağı bu sudan için.

BOĞAZ AĞRISINA KARŞI SOĞAN ÇAYI
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Özellikle kış aylarında yaşanılan üst solunum yolu enfeksiyonu boğazları perşian eder. Boğaz ağrısını çekmek istemiyorsanız bunun soğan çayından faydalanabilirsiniz. Soğanın yarısını bir bardak suyun içinde rengi çıkana kadar kaynatın. Kaynamış soğanı süzdükten sonra soğumasını bekleyin. İçine bir tatlı kaşığı bal ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ederek tüketin. Gün içinde 2 kere bu çayı ılık bir şekilde içebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
soğanın farklı kullanımı sağlık ve beslenme

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