Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı

Grip hastalığıyla mücadele eden, bağışıklı güçlendiren, cilt sağlığını koruyan soğan, tam bir sağlık deposu. Vücudu hücre hasarına karşı koruyan mutfağın demirbaş ürünü ile şimdi şifalı tarifler hazırlayacağız. Bu sefer soğanları yemeklik olarak değil, şifa bulmak için doğradık :)

BURUN KANAMASINA KARŞI SOĞAN KOKLAYIN



Soğanın bu etkisini birçok kişi bilmiyor. Soğanın etkili bir şekilde kanama durdurma özelliği vardır. Özellikle burun kanamasında etkilidir. Burun kanaması anında bir soğanı dilimleyin. Bir dilimini burnunuzun alt kısmına tutun. Soğanın kokusu, kanamayı durdurmak için doğal bir pıhtılaşmaya yardımcı olur.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI SOĞANI BAŞ UCUNUZA KOYUN

Soğanı dörde bölün ve bir kase suyun içine koyun. Yatağınızın yanına koyacağınız bu kase sayesinde öksürükten kısa sürede kurtulacaksınız. Soğanın salgıladığı koku, üst solunum yolları problemlerini iyileştirerek, öksürüğü kısa sürede kesmeye yardımcı oluyor.

REGL SANCISI İÇİN SOĞAN SUYU



Adet dönemini çok sancılı bir şekilde geçiriyorsanız, bu durumu hafifletmek adına soğan suyundan faydalanabilirsiniz. İki bardak suyun içinde bir adet soğanı dörde bölerek kaynatın. Kaynamış suyu süzdükten sonra cam kavanozada saklayın. Adet döngünüzden bir iki gün önce sabahları bir çay bardağı bu sudan için.