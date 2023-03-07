Yemekleriniz hem lezzetiyle hem görüntüsüyle iştah açsın! Sunum yaparken kullanabileceğiniz doğrama yöntemleri

Yemeklerin lezzeti kadar nasıl sunulduğu da büyük önem taşıyor. Uluslararası doğrama tekniklerinden yardım alarak tabağınızı istediğiniz gibi süsleyebilir, kendi mutfağınızın şefi olabilirsiniz. Küçük dokunuşlar yaparak büyük değişiklikler elde edebilirsiniz. Eğer sunumlarınızda kullanabileceğiniz meyve ve sebze doğrama yöntemlerine dair önerilere ihtiyacınız varsa yazımıza mutlaka göz atın!

Gastronominin vazgeçilmezi jülyen doğrama

Meyve sebze doğrama yöntemleri denildiğinde, şüphesiz, akıllara ilk gelenlerden biri; jülyen doğrama tekniğidir. Damak zevkine bağlı olarak yaklaşık 3-4 santimetre ve aynı uzunluklardaki ince çubuklar şeklinde doğramaya verilen bir isim olan jülyen tekniği, birçok tarifte kullanılabilir. Örneğin soğuk başlangıçlar için muhteşem bir ordövr tabağı hazırlayabilirsiniz. Sulu yemeklerden veya etli tariflerden hoşlanıyorsanız domates, soğan, yeşilbiber ve havuç gibi sebzeleri jülyen şekilde doğrayarak harika görünen garnitürlere ya da salatalara imza atabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz meyveleri de jülyen şeklinde doğrayarak eşsiz meyve tabakları hazırlayabilir, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz.

Kuşbaşı olarak da bilinen mirepoix doğrama

Halk arasında kuşbaşı olarak da bilinen mirepoix doğrama, en çok tercih edilen tekniklerden bir diğeri. Bu doğrama tekniğinde küp küp kesimler yapılır ve elde edilen parçaların yaklaşık dört tanesi bir yemek kaşığına sığar. Dolayısıyla her biri birbirine benzeyen eşit sebze ve meyveler elde ederek harika görünen yiyecekler hazırlanır. Bu doğramanın en sık kullanıldığı tariflere patates garnitürleri, çorbalar, soslar ve kök sebzelerden hazırlanan salatalar örnek olarak verilebilir. Örneğin kereviz, pırasa ve defne yaprakları kullanarak zeytinyağlı salatalar hazırlayabilir, sofralarınıza renk katabilirsiniz. Aynı şekilde muz, ananas ve mango gibi meyveleri mirepoix şeklinde doğrayarak harika bir hafif kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Siz de profesyonel doğrama teknikleriyle kusursuz yemekler yapmak isterseniz Zwilling Twın Chef 2 Bıçak Seti'ni tercih edebilirsiniz.

Garnitür sevenlere brunoise doğrama

"Garnitürlerimi en iyi şekilde hazırlamak istiyorum." diyorsanız işte karşınızda brunoise doğrama. Bu doğrama tekniğinde genellikle 3 milimetre esas alınsa da özellikle Fransız mutfağında çok daha küçük kesimler görmek mümkün. Brunoise doğrama için önce sebze veya meyveyi dilimlemek, sonrasında şerit hâlinde kesmek ve en sonda ise 3 milimetre olacak şekilde küp hâline getirmek gerekiyor. Görüldüğü gibi oldukça zahmetli bir doğrama olsa da BUFFER® Pratik Kolay Eşit Şekilde Sebze Kesme Dilimleme Aleti'ni kullanarak işlerinizi kolayca halledebilir ve rengârenk garnitür sunumları hazırlayabilirsiniz. Havuç, soğan, kereviz, pancar ve mantar gibi sebzeleri brunoise doğrayarak yemeklerinizin sunumunu bir üst seviyeye çıkarabilir, mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz.

Sanat eseri gibi bir salata için şifonad doğrama

Salata yapan kişilerin marul yapraklarını üst üste koyarak tek seferde şeritler şeklinde kestiklerini görmüşsünüzdür. İşte bunun adı şifonad doğrama. Genellikle yapraklı sebzelerin doğranmasında tercih edilen şifonad tekniği, salata yaparken sıklıkla kullanılır. Şeflerin vazgeçilmezlerinden biri olan bu doğrama tekniği ile hem sofralarınıza Akdeniz esintilerini getirebilir hem de işlerinizi kısa sürede halledebilirsiniz. Dilerseniz bıçağa gerek kalmaksızın maydanoz, dereotu, roka, marul, soğan veya pancar gibi sebzeleri Russell Hobbs 24660-56 Mini Doğrayıcı yardımıyla çok kolay bir şekilde doğrayabilirsiniz.

Vichy doğrama ile rengârenk mezeler

Fransız mutfağının ünlenmesinde vichy doğrama tekniğinin ayrı bir yeri olduğunu söylemek mümkün. Havuç gibi içi dolu olan sebze ve meyvelerin yuvarlak ve halka şeklinde doğranması anlamına gelen bu teknik, mezeler için birebir. Havuç ve kabak gibi sebzeleri ister kızartıp ister pişirip vichy şeklinde doğrayarak en beğendiğiniz restoranı evinize getirebilirsiniz. Dilerseniz bu tekniği pastalarınızı veya keklerinizi süslemek için de tercih edebilirsiniz. Örneğin çikolatalı pastalarınızın üzerine vichy şeklinde doğranmış çilek, kivi veya muz gibi meyveleri koyarak usta şeflere taş çıkarabilirsiniz. Hatta bu yöntemle puding ve magnolia gibi tatlılarınızı da süsleyebilirsiniz.

Belçika usulü patates kızartması arayanlara batonet doğrama

Batonet, yarım ya da bir santim genişliğinde ve 4-5 santim uzunluğunda yapılan doğrama şekline denir. Patates kızartması, bu doğramanın en çok kullanıldığı tarife örnek olarak verilebilir. İlginç sunumlar hazırlayabilmek için patates kızartmasının yanına ketçap ve mayonez gibi sosları halkalar şeklinde gezdirebilir, Belçika'ya gitmeden de bu muhteşem lezzetin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Dilerseniz kırmızı pancar, havuç, soğan ve kereviz gibi sebzeleri kullanarak birbirinden lezzetli ara sıcaklar hazırlayabilir; sunumunuzla gözleri kamaştırabilirsiniz.

Kısıtlı vakti olup harikalar yaratmak isteyenlere matignon doğrama

Özellikle yoğun bir iş hayatınız varsa veya öğrenciyseniz yemek hazırlarken vaktinizi verimli bir şekilde kullanmanız gerekir. "Kısıtlı vaktim var fakat kendimi şımartmak istiyorum." diyorsanız işte aradığınız teknik! Küçük küçük ve rastgele doğramaya matignon adı veriliyor. Bu tekniği özel kılan şey ise kişiye özel olması. Örneğin pırasalarınızı yuvarlak, domateslerinizi çubuk ve havuçlarınızı uzun şekillerde doğrayarak farklı bir sunum yapabilir; kendi tarzınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Dilerseniz en sevdiğiniz meyveleri de matignon tekniğini kullanarak doğrayabilir, oluşan renk cümbüşüyle iştahları kabartabilirsiniz.

Masedon doğrama ile şefleri aratmayan sunumlar

Genellikle soslarda ve garnitürlerde kullanılan masedon doğrama, gastronomiye ilgi duyan hemen herkesin tercih ettiği bir teknik. Kullanılacak olan sebze veya meyve önce dikine olacak şekilde kesilir, ardından ufak küpler elde edilir. Ortaya çıkan malzemelerden yaklaşık 10 tanesinin yemek kaşığının içine sığması gerekir. Eğer hızlıca sebzelerinizi masedon doğramak istiyorsanız Toskope Sebze Doğrayıcı, 14'ü 1 Arada yardımıyla salatalarınızı süsleyebilir, ana yemeklerinizin üstüne ufak dokunuşlar yaparak ilginç sunumlar hazırlayabilirsiniz.

Mutfağınızda mutlaka olması gereken pratik ürünlere bakmadan geçmeyin!

1. Büyük kolaylık sunan: Elektrikli Gıda Doğrayıcı Seti

Yemek hazırlarken en çok vakit alan işlerden biri de sebzelerin doğranması. Eğer birden fazla yemek yapacaksanız ve önünüzde doğranmayı bekleyen onlarca sebze varsa mutfakta uzun saatler geçirmeyi göze almalısınız. Peki sizi mutfakta geçireceğiniz süreyi kısaltacak harika bir ürünle tanıştırsak... Elektrikli Gıda Doğrayıcı Seti dördü bir arada fonksiyonuyla zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Cihaz, dahili 1200mAH pil ile tek şarjda uzun süre kullanılabilir. Kablosuz tasarımıyla mutfakta özgürce hareket etmenize imkan tanır. Kavrama rahatlığı ve ergonomik tasarımı ile ellerinizi yormaz.

2. Pratikliğine hayran kalacaksınız: Good Cook Günlük Meyve ve Sebze Bölücü

Bıçak kullanmadan saniyeler içinde meyve ve sebzelerinizi güvenle dilimlemenizi sağlayan Good Cook Günlük Meyve ve Sebze Bölücü'yü keşfetmeye ne dersiniz? Ellerinizi güvende tutmak için dış kılıftan tutun, sebze ya da meyvelerinizi yerleştirin ve üzerine bastırın. İşte bu kadar basit! Salatalıktan domatese, havuçtan kabağa aklınıza gelen her sebze ve meyve zahmetsiz bir şekilde dilimleyerek sofralarınızı süsleyebileceğiniz bu ürüne bize kalırsa mutlaka bir şans vermelisiniz.

3. Baharat öğütme işi onda: Liebfeld Elektrikli Kahve Değirmeni

Teknoloji harikası ev aletleri arasında oldukça dikkat çeken bir ürün var sırada: Liebfeld Elektrikli Kahve Değirmeni. Minimal tasarımı ve kullanım kolaylığıyla mutfağınıza hava katacak bu cihaz; en lezzetli kahveleri yapabilmeniz için kahve çekirdeklerini öğütmenizi, bunun yanında baharatları, kuruyemişleri, kurutulmuş meyve ya da tohumları toz hale getirmenizi sağlıyor.Çıkartılabilir haznesi, kaymaz tabanı, paslanmaz çelik gövdesi ve paslanmaz bıçağıyla öne çıkan cihaz, üzerindeki tuşa basılı tuttuğunuz süre boyunca öğütmeye devam ediyor.

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