Yemeklerinizi bir üst seviyeye taşıyacak baharat hileleri

Baharatları nasıl ve nerede kullandığınız oldukça önemlidir. Doğru ve etkili kullanımda yemekleriniz seviye atlayacak. Hazırsanız baharat hilelerini keşfe çıkıyoruz!

1. Pul biberi yağ ile birleştirin.

Pul biberi kavurma veya sos yaparken yağın içine ilk aşamada eklemek, aromayı yağa hapsederek çok daha derin bir acılık ve kızarmış biber tadı sağlar. Sadece üzerine serpmekten çok daha etkili.

2. Sumak ile buharı deneyin.

Sumak ısınınca aromasını kaybeder. Bu yüzden kebap, piyaz, salata gibi yemeklerde sumağı yemeğin son aşamasında eklemek ya da sıcak suyla hafifçe demleyip sos olarak kullanmak, ekşiliği çok daha rafine hale getirir.

3. Kimyonu malzemelerle birlikte kavurun.

Kimyonu özellikle kıyma ve bakliyat yemeklerinde malzemelerle birlikte kavurmak hem kokuyu bastırır hem de yemeğe doğal bir köz aroması verir. Chili con carne gibi yabancı yemeklerde de kullanabileceğiniz kimyonu bu şekilde kavurursanız tadı bambaşka olacak.

4. Kekik ile zeytinyağını karıştırın.

Kekiği doğrudan ete serpmek yerine bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla ezip sos haline getirip öyle sürmek, aromasını katlar. Kuru kekik için özellikle bu yöntem oldukça ideal.

5. Naneyi ılık malzemelerle birleştirin.

Nane yüksek ateşte yanar ve acılaşır. Çorba, dolma, yoğurtlu sos gibi alanlarda naneyi ateşten aldıktan sonra eklemek tadının ferahlığını korur.

6. Yeni baharı köfte içiyle karıştırın.

Yeni bahar Osmanlı mutfağından gelen bir baharat karışımıdır. 1 kg kıymaya sadece 4'te 1'i çay kaşığı yeni bahar eklemek bile köfteyi gerçekten lokanta seviyesine getirir. Pilavlarda da şekerimsi bir derinlik yaratır.

7. Domatesli yemeklerde tarçın kullanın.

Tatlıyla özdeşleşse de çok az tarçın, domatesin asiditesini dengeleyerek yemeğe Akdeniz restoranı ferahlığı katar. Özellikle etli tencerelerde harika sonuç verir.

8. Karabiberi taze çekin.

Önceden çekilmiş karabiber aromayı hızla kaybeder. Yemeklerin üzerine servis aşamasında taze çekilmiş karabiber eklemek, lezzeti belirgin biçimde arttırır. Bu tüm mutfaklarda geçerli bir prensiptir.

9. Zerdeçalı yağda kavurun.

Zerdeçalı direkt suya atmak tadını açmaz. En iyi yöntem, bir miktar yağda hafifçe kavurmak. Hem kokusu azalır hem rengi ve aroması canlılaşarak bambaşka bir tat ortaya çıkar.

10. Safranı ılık suda demleyin.

Safrana dünyanın çoğu mutfağında rastlansa da “Kashmir ve İran safranı” aroması en belirgin olanlarıdır. Bir tutam safranı 10 dakika ılık suda açıp yemeğe eklemek çok daha iyi olmasını sağlar. Tadını da daha iyi alabilirsiniz.