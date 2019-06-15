Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 14 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 10-14 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Burak Şahingil, Sibel Özkan, Emine Solmaz, Barış Dönmez ve Serpil Uzunçavdar 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 10-14 Haziran haftası yayınlanan 404. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Serpil Uzunçavdar'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 16 puan alan Serpil Uzunçavdar oldu. 20 puan alan Sibel Özkan dördüncü olurken, 21'er puan alan Burak Şahingil ve Emine Solmaz haftanın üçüncü ve ikincisi oldu. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 27 puan alan Barış Dönmez oldu.