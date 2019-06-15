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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 14 Haziran Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 00:53 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 10-14 Haziran haftasında ekrana gelen 404. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Final bölümü ise Serpil Uzunçavdar'ın evinde çekildi. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 14 Haziran Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 14 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 10-14 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Burak Şahingil, Sibel Özkan, Emine Solmaz, Barış Dönmez ve Serpil Uzunçavdar 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 10-14 Haziran haftası yayınlanan 404. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Serpil Uzunçavdar'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 16 puan alan Serpil Uzunçavdar oldu. 20 puan alan Sibel Özkan dördüncü olurken, 21'er puan alan Burak Şahingil ve Emine Solmaz haftanın üçüncü ve ikincisi oldu. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 27 puan alan Barış Dönmez oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

BURAK ŞAHİNGİL

43 yaşında olan Burak Şahingil aslen Sivaslı ve ses sanatçısı. Anne ve babasıyla istanbul'da yaşayan Burak Şahingil, iddialı isimler arasında.

SİBEL ÖZKAN

Sibel Özkan 40 yaşında ses sanatçıcı ve 20 yaşında bir kızı var. Mutfak performansı ile dikkat çeken yarışmacı hayattaki dik duruşunu inatçı kişiliğine bağlıyor.

EMİNE SOLMAZ

Ev yemekleri ağırlıklı bir işletme sahibi olan Emine Solmaz 45 yaşında. İş hayatında yakaladığı başarıyı Yemekteyiz'de gösteren yarışmacı Artvinli.

BARIŞ DÖNMEZ

43 yaşında ve aşçı olan Barış Dönmez, yemek konusunun temelini öğrendiğini ve yarışmada iddialı olacağını söylüyor.

SERPİL UZUNÇAVDAR

Yemekteyiz'in son günü yarışacak olan Serpil Uzunçavdar 35 yaşında ve milli hakem. Saç tasarım merkezinde koordinatörlük yapan yarışmacı hayatta başarılı olma nedenini özgüvenine bağlıyor.

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