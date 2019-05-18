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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 17 Mayıs Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 00:04 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 13-17 Mayıs haftasında ekrana gelen 384. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Final bölümü ise Aybike Alev Yanar'ın evinde çekildi. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 17 Mayıs Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 17 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 13-17 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Ayşe Şule Göbek, Salih Gönüllüler, Aleyna Akbulak, Cengiz Kiren ve Aybike Alev Yanar 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 13-17 Mayıs haftası yayınlanan 384. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Aybike Alev Yanar'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada ilk gün yarışan Ayşe Şule Göbek 25 puan, ikinci gün misafirlerini ağırlayan Salih Gönüllüler 11 puan aldı. Çarşamba gününün yarışmacısı Aleyna Akbulak ise 17 puan aldı. Perşembe günü yarışan Cengiz Kiren 33 puan, son gün yarışmacısı olan Aybike Alev Yanar ise 21 puan aldı. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 33 puan alan Cengiz Kiren oldu. Sunucu Onur Büyüktopçu da Cengiz Kiren'e 9 puan verdiğini açıkladı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
AYŞE ŞULE GÖBEK

Ayşe Şule Göbek işletmecidir. Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri ve kendine oldukça güveniyor.

SALİH GÖNÜLLÜLER

Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak Salih Gönüllüler öğrencidir. Salih Gönüllüler, Yemekteyiz’in iddialı yarışmacılarından biri. Salih Gönüllüler, iddialı menüsüyle kendine güveniyor.

ALEYNA AKBULAK

Yemekteyiz yarışmacısı Aleyna Akbulak, bu hafta 3. Gün yarışacak ve birbirinden lezzetli yemekleriyle rakiplerinin karşısın çıkacak. Aleyna Akbulak öğrencidir. Yemek konusunda kendine güveniyor.

CENGİZ KİREN

Bu hafta Yemekteyiz'de Cengiz Kiren üretim elemanıdır. Yemekteyiz’de bu hafta 16 Mayıs Perşembe günü yarışacak. Cengiz Kiren, yemek konusunda kendine güveniyor ve iddialı bir yarışmacı…

AYBİKE ALEV YANAR

Aybike Alev Yanar, mutfakta kendine güveniyor ve yemekleriyle haftanın son günü rakiplerinin karşısına çıkacak. Aybike Alev Yanar, uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaktadır.

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