Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 17 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 13-17 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Ayşe Şule Göbek, Salih Gönüllüler, Aleyna Akbulak, Cengiz Kiren ve Aybike Alev Yanar 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 13-17 Mayıs haftası yayınlanan 384. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Aybike Alev Yanar'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada ilk gün yarışan Ayşe Şule Göbek 25 puan, ikinci gün misafirlerini ağırlayan Salih Gönüllüler 11 puan aldı. Çarşamba gününün yarışmacısı Aleyna Akbulak ise 17 puan aldı. Perşembe günü yarışan Cengiz Kiren 33 puan, son gün yarışmacısı olan Aybike Alev Yanar ise 21 puan aldı. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 33 puan alan Cengiz Kiren oldu. Sunucu Onur Büyüktopçu da Cengiz Kiren'e 9 puan verdiğini açıkladı.