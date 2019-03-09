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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 8 Mart Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 00:08 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta 'En İyiler' heyecanı yaşandı. Daha önce yarışan ve popüler olan yarışmacılar yeniden ekrana çıktı. Yemekteyiz Best Of'un 4-8 Mart haftasında, puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. İşte 8 Mart Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 8 Mart Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in dördüncü Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 8 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta daha önce de programa katılan isimlerden olan Deniz Özyapıcı, Sefer Onursal, Burcu Karaaslan, Semih Karaduman, Filiz Palaz yarıştı.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz yarışmasında bu hafta final Filiz Hanım'ın evinde yapıldı. Filiz Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı ve haftanın sonuçları açıklandı.

Yemekteyiz Best Of 4-8 Mart haftasında birincisi toplamda 35 puan alan Burcu Karaaslan oldu ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 21 puanla Deniz Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 26 puan alan Sefer Bey oldu. 30 puan alan Semih Bey haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Filiz Hanım toplamda 34 puan aldı.


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