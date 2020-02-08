Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 7 Şubat Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Berk Atakan, Müge Erçetin, İnci Özmen Adlı, Handan Akdemir ve Saadet Yeter yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde Saadet Yeter'n evine konuk olundu. Yarışmacıların rakiplerin aldıkları puanlar sonrasında Yemekteyiz'de haftanın birincisi Seda Sayan'ın verdiği puanlar ile belli oldu. Hafta toplamında 35 puan toplayan 5. gün yarışmacısı Saadet Yeter birinci oldu ve 10 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

Haftanın ikincisi ise 29 puanla İnci Özmen Adlı, 24 puanla Berk Atakan üçüncü oldu. Müge Erçetin 21 puanla dördüncü, Handan Akdemir ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.



