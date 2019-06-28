Yemekteyiz'in Seda Sayan'lı yeni sezon fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarında iki sezondur yayınlanan Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Yemekteyiz'i yeni sezonda ünlü şarkıcı Seda Sayan sunacak. Onur Büyüktopçu ise Show TV'de yeni bir programla ekranlarda olacak.
Seda Sayan'ın yer aldığı Yemekteyiz’in yeni sezon fragmanı da yayınlandı. 3. sezona büyük sürprizlerle girmeye hazırlanan Yemekteyiz'in yeni bölümlerinin çekimleri de başlıyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz yayında TV8 ekranlarında olacak.
Yemekteyiz'da Onur Büyüktopçu'nun sunacağı son bölüm olan sezon finali ise 28 Haziran Cuma günü 15.45’te ekranda olacak.
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