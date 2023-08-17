Tv8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 7 Temmuz'da sezon finali yapan programın yeni bölüm tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödül ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

YEMEKTEYİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezon tanıtımının yayınlandığı yarışmanın yeni bölüm tarihleri henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

**ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR, KAÇ PARA OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının büyük ödülü yeni sezonda değişti ve 75 bin TL oldu.

YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak sardı.

Üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü aynı anda kazandı. Tercihini tiyatro bölümünden yana kullandı. MSM'de eğitim gördüğü sırada iki tiyatro oyununda başrolde yer aldı.

Televizyona ilk adımını 1994 yılında Show TV'de yayımlanan Palavra Aşklar adlı dizi ile attı. 2002 yılında dönemine damga vuran Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yaptı.

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanındı. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireyi oynayan Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.

2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma Haziran 2021'de 625. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti.

Yine, 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" adıyla 13 Eylül 2021 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

