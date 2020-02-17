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Yemen'de askeri bölgeye sızmaya çalışan 18 Husi milis öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 05:08 | Son Güncelleme

Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde, bir askeri bölgeye sızma girişiminde bulunan silahlı 18 Husi milisin öldürüldüğü bildirildi.

Yemen'de askeri bölgeye sızmaya çalışan 18 Husi milis öldürüldü

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, sızma girişimi sırasında Husi milislerin 18'inin ölü ele geçirildiğini, birkaç milisin de yaralı halde yakalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait Tornado savaş uçağı geçen cumartesi günü Cevf vilayetinde Husiler tarafından düşürülmüştü.

Söz konusu gelişmeye ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmazken, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cevf Husiler Yemen

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