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Yengeç ararken nadir görülen yılan türüyle karşılaştı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bodrum'da, balık avında yem olarak kullanmak üzere kayaların üzerinde yengeç arayan Can Gümüş (29), bir anda karşısında kedi gözlü yılan (telescopus fallax) görünce şaşkına döndü. Gümüş, nadir görülen ve koruma altında bulunan yılanın fotoğrafını çekti.

Yengeç ararken nadir görülen yılan türüyle karşılaştı

Anadolu'da nadir türlerinden kedi gözlü yılan, Bodrum'da yaşayan Can Gümüş tarafından fotoğraflandı. Torba Koyu'na balık avı için gelen inşaat mühendisi Gümüş, yem olarak kullanmak üzere kayaların arasında yengeç aramaya başladı. Kayaların üzerinden ilerleyen Gümüş, bir anda karşısında bir yılan gördü. Yılanın fotoğrafını cep telefonuyla çeken Gümüş, hayvana zarar vermeden yanından uzaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, fotoğrafı incelediklerinde yılanın koruma altındaki ender türlerden kedi gözlü yılan olduğunu ifade etti.

KEDİ GÖZLÜ YILAN

Telescopus fallax (kedi gözlü yılan) olarak bilinen bu tür 'Colubridae' (Kırbaç yılanları) familyasına dahil yarı zehirli türlerden biridir. Yarı zehirli tür olarak değerlendirilmesinin sebebi; yarı zehirli yılanların zehir dişleri zehirli yılanlarda olduğu gibi üst çenenin en önünde yer almayıp, üst çenenin en arkasında yer almasından kaynaklıdır. Aynı zamanda yarı zehirli olarak değerlendirilen yılanların zehirleri insanlar ve büyük memeliler üzerinde etkili olmayıp, bu tür yılanların avları, yani küçük kemirgenler, kertenkeleler, küçük memeliler, kuşlar vb. canlılar üzerinde etkilidir.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
bodrum balık avı

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