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Yeni anne olan Banu Parlak kimdir? Instagram fenomeni şarkıcı Banu Parlak nereli ve kaç yaşında?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyadaki videolarıyla ünlenen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan şarkıcı Banu Parlak anne oldu. Arabasının içinde şarkılara eşlik ettiği videolarıyla tanınan Banu Parlak, Duru isimli bebeğiyle ilk paylaşımını da yaptı. Peki Instagram fenomeni Banu Parlak kimdir? Yeni anne olan Banu Parlak aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler....

Yeni anne olan Banu Parlak kimdir? Instagram fenomeni şarkıcı Banu Parlak nereli ve kaç yaşında?

Geçtiğimiz ayın başında boşanacakları haberlerini doğrulayan şarkıcı Banu Parlak, anne oldu. Bebeği kucağına verildiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Parlak’a bu anlarında boşanma sürecinde olduğu eşi Okan Öztürk de eşlik etti. Banu Parlak doğum yaptığı videoyu Instagram'da paylaştı. Bu gelişme üzerine gündemde büyük ilgi gören Banu Parlak hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Kızına Duru adını veren Parlak, doğumunda çekilen video görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Sosyal medya platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip Banu Parlak, şimdilerde bebeğini kucağına almasıyla gündemde ses getiren isimler arasına yerleşti. Peki, kızına Duru adını veren ve doğurduğu kızını ilk gördüğü anda gözyaşlarına hakim olamayan Banu Parlak kimdir?

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Arabasında direksiyon başında seslendirdiği parçaları yayınlayarak adından söz ettiren ve bu sayede tanınırlık kazanan Instagram fenomeni olan Banu Parlak aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, sosyal medya platformunu çok aktif bir şekilde kullanan ve beğenilen bir sese sahip olmasıyla bilinirlik elde eden Banu Parlak'ın hayatı ve hakkında bilinmeyenler...

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BANU PARLAK KİMDİR? BANU PARLAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Banu Parlak 1987 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Sosyal medya fenomeni olan Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Şimdilerde Duru adını verdiği kız bebeğini kucağına olan Banu Parlak, hem güçlü bir sese sahip olmasıyla hem de Instagram üzerinden kendine has bir üslupla yayınlandığı videolarla tüm dikkatleri üzerinde toplamaktadır ve zaman içerisinde büyük bir sıklıkla konuşulan bir isim haline gelmiştir. Sosyal medyayı son derece etkin bir şekilde kullanan Banu Parlak, takipçi kitlesini her gün giderek hızlı bir şekilde genişletmektedir. Dünyanın en popüler mecrası Instagram’da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Banu Parlak en son yayınladığı Narin Yarim isimli parçasıyla sevenlerinin ilgi ve beğenisini kazanmıştır. 2017 tarihi itibariyle aslen Rizeli olan Okan Öztürk’le evlilik gerçekleştiren Banu Öztürk, hamileliğinin ilk aylarında ayrılma kararı almıştır.

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