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Yeni Ant-Man filminin çekimleri Türkiye’de başladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 05.02.2021 07:13 | Son Güncelleme:
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Yeni Ant-Man filminin çekimleri Türkiye’de başladı

Marvel’ın heyecanla beklenen yeni filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania’nın Türkiye çekimlerine Kapadokya'da başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de ekrana gelen "Akşam Haberleri" programına konuk olarak Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Yabancı prodüksiyonları Türkiye'ye davet etmek için yasa çıkarıldığından bahseden Ersoy, çekimlerine Antalya'da devam edilen Jason Statham'ın rol aldığı "Five Eyes" setine yaptığı ziyarete de değindi ve şunları söyledi:

"Bu aslında bizim bir seneden fazladır üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi. Projenin meyvelerini topluyoruz. Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkarttık. Dünyanın birçok ülkesinde de olan bir yasa. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar. Romanya'da, Bulgaristan'da ve Arap ülkelerinde de var. Çok büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye'ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye'de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz. Buradaki prodüksiyon firmalarında Türk oyuncular da oluyor. Figüranından tutun en üst seviyedeki oyuncu da görev alabiliyor. Yerel prodüksiyon firmaları da iş yapıyorlar. En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye'de harcanıyor. Sanayi sitesindeki ustadan tutun da oyunculara kadar birçok kişi bundan etkileniyor. Şu an Ant-Man var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor."

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Peyton Reed'in yönettiği Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nın 2022'de vizyona girmesi bekleniyor. Serinin üçüncü filminin kadrosunda Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton ve Jonathan Majors gibi isimler yer alıyor. (Ranini Tv)

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