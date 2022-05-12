Yeni aşkı ona yaradı! Hande Erçel beyaz dekolteli mini elbisesiyle büyüledi! "Rüya gibisin"

Magazin gündemini Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla meşgul eden Hande Erçel, Instagram pozlarıyla herkesi büyüledi. Uzun bir süre Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı itiraf etmeyen fakat geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine ilişkisini açıklayan Hande Erçel'e aşk yaradı. Beyaz dekolteli mini elbisesiyle yeni paylaşımlar yapan Hande Erçel, güzelliğiyle resmen büyüledi.

Özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılmasından kısa bir süre sonra Halka dizisinde birlikte rol almış olduğu Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı.

Muhabirlerin "Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?" sorusuna Hande Erçel, "Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız. Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim" şeklinde yanıt vererek ilişkisini saklamadığını açıkça belirtti.

Sosyal medya hesabı Instagram'da en çok takipçiye sahip kadın Türk oyuncu olan Hande Erçel'in paylaşımlarına milyonlarca beğeni yağıyor. Birçok seveni bulunan güzel oyuncu son paylaşımlarıyla herkesi adeta büyüledi.

Hande Erçel'in beyaz dekolteli mini elbisesiyle yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni ve yorum geldi.

Paylaşımların altına yorum yağdıran takipçiler, 'Yine harikasın. Rüya gibi olmuşsun" şeklinde yorumlar yaptı.



