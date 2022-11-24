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  4. Yeni baba olan Arda Türkmen, Esra Erol'daki Mümin'in o sözlerini paylaştı! Güldüren paylaşım

Yeni baba olan Arda Türkmen, Esra Erol'daki Mümin'in o sözlerini paylaştı! Güldüren paylaşım

24.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programında eşi Sevim'in Mümin Resul'a kaçtığını iddia eden Ali Bey programa başvurarak yardım istedi. Esra Erol'da yaşananlar sosyal medyada da gündem olurken eşi yeni doğum yapan Arda Türkmen, Mümin Resul'un o sözlerini paylaşarak bakın ne dedi.

Yeni baba olan Arda Türkmen, Esra Erol'daki Mümin'in o sözlerini paylaştı! Güldüren paylaşım

Esra Erol'da programında yine bomba olaylar yaşandı. eşi Sevim'in Mümin Resul'a kaçtığını iddia eden Ali Bey programa katılınca ortaya bomba detaylar çıktı. Mümin'in kurduğu bir din grubunda kadınların olduğu belirtilirken Sevim'in de aralarında bulunduğu bu kadınların Mümin'e "Aşkım" şeklinde mesajlar attığı ifade edildi.

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı" Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Esra Erol ise duydukları karşısında “9 kadın 1 Mümin. Öyle bir şey ki bir gruba giriyorsun bir şeyler öğrenmek için, grubun içerisinde adının dışında her şey var” yorumunu yaptı.

ESRA EROL'DA PROGRAMINDAN PAYLAŞIM

Sosyal medyayı da sallayan Mümin'i yeni baba olan ve Melodi Elbirliler ile evli olan şef Arda Türkmen de izledi.

arda

Türkmen, Esra Erol'da da yer alan "Karım gibi ben de 5 yıldır lohusa sendromu yaşıyorum" sözlerini duyunca "Parti kur oy verelim Mümin Resul" diyerek evdeki lohusalık durumlarına bir gönderme yaptı.


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