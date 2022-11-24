Yeni baba olan Arda Türkmen, Esra Erol'daki Mümin'in o sözlerini paylaştı! Güldüren paylaşım

Esra Erol'da programında yine bomba olaylar yaşandı. eşi Sevim'in Mümin Resul'a kaçtığını iddia eden Ali Bey programa katılınca ortaya bomba detaylar çıktı. Mümin'in kurduğu bir din grubunda kadınların olduğu belirtilirken Sevim'in de aralarında bulunduğu bu kadınların Mümin'e "Aşkım" şeklinde mesajlar attığı ifade edildi.

Esra Erol ise duydukları karşısında “9 kadın 1 Mümin. Öyle bir şey ki bir gruba giriyorsun bir şeyler öğrenmek için, grubun içerisinde adının dışında her şey var” yorumunu yaptı.

ESRA EROL'DA PROGRAMINDAN PAYLAŞIM

Sosyal medyayı da sallayan Mümin'i yeni baba olan ve Melodi Elbirliler ile evli olan şef Arda Türkmen de izledi.

Türkmen, Esra Erol'da da yer alan "Karım gibi ben de 5 yıldır lohusa sendromu yaşıyorum" sözlerini duyunca "Parti kur oy verelim Mümin Resul" diyerek evdeki lohusalık durumlarına bir gönderme yaptı.



