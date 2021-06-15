Yeni başlayanlar için en çok kullanılan bilardo terimleri

Bilardo oynarken isteka tutuş şeklimiz iyi oynamak için çok önemlidir. İstekayı tutan elimizin işaret parmağı ve baş parmağı, istekayı tam kavrayacak şekilde olmalıdır. Diğer parmakların istekayı sıkmasına gerek yoktur.
İstekayı tuttuğumuz nokta ne çok önde, ne de çok geride olmalıdır. İstekayı tuttuğumuz nokta boyumuzla ve vücudumuzla doğru orantılıdır. Atışa eğildiğimizde tuttuğumuz noktanın dik olması gerekmektedir. Temas anında kolumuzun istekaya 90 derecelik bir açı yapması gerekir.
Bilardoda köprü, masaya koyduğumuz elimizin pozisyonuna verilen addır. Köprü pozisyonu açık ve kapalı köprü şekillerinde olur. Her iki köprü pozisyonunun da kendine göre avantajları vardır. Açık köprü pozisyonunda parmaklar istekanın üzerine geçirilmez. Sadece alttan desteklenir, doğrultu daha iyi görülebilir.
Kapalı köprü ise, istekayı dört bir yandan çevrelemeyi sağlayan, fakat biraz daha görüş alanını kapatan bir duruş şeklidir. Kapalı köprü istekayı daha iyi kontrol etmemizi sağlar. İstekanın sağa sola hareket etmesini kısıtlayarak çok kontrollü bir vuruş yapmamızı sağlayabilir.
Bilardoda uygun duruş pozisyonunu aldıktan ve doğrultuyu iyice belirledikten sonra, vuruş safhasına gelinir. Vuruş safhasında, öncelikle istekanın gördüğümüz doğrultuda hareket edip etmediğini anlamak için birkaç hazırlık hareketi yapılır. Bu harekete limaj adı verilir. İstekayı belirli sayıda salladıktan sonra, en sona kadar geri çeker ve vurmak istediğimiz gücü ayarlayıp vuruşu yaparız.
Vuruşta en önemli şeylerden biri, istekanın beyaz topa çarptıktan sonra ne kadar gideceğinin de hesaplanmasıdır. İstekayı devam ettirmek, çizdiğimiz doğrultunun daha net bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu da istekanın vuruş esnasında doğrultusunu korumasını ve yeterli gücü vermemizi sağlar.
Bilardoda limaj, vuruştan hemen önce istekayı daha önce karar verdiğimiz belirli sayılarda sallayarak, istekanın doğrultusunun seçilen doğrultuda gidip gitmediğini kontrol etmektir. Ön hazırlık hareketleri olarak özetleyebileceğimiz hareketlere limaj adı verilir.
İstekayla vuruşu yapmadan önce atışı kafamızda daha iyi canlandırmamızı sağlayan bir harekettir. Kişiden kişiye limaj sayısı değişebilir. Konsantrasyon süremizin kısa ya da uzun olmasıyla alakalı olarak daha az ya da daha çok limaj yapılabilir. Genel olarak tavsiye edilen limaj sayısı 3 ya da 4'tür. Bu limaj sayısından çok daha fazlasını yaparsanız konsantrasyon konusunda problemler yaşayabilirsiniz. Çok az yaparsanız da atışa gerekli önemi göstermemiş olabilirsiniz, dikkatiniz dağılır ve atışı kaçırabilirsiniz.
Bilardoda falso, topun merkezi dışında sağına ya da soluna yapılan vuruşlara verilen addır. Vuruş topunun tam ortasına değil de sağına ya da soluna vurduğumuz zaman, yuvarlanmasının ötesinde kendi etrafında da dönmeye başlar.
Bu yaptığı dönüş hareketi özellikle banda temas ettikten sonra etkisini gösterir. Bu şekilde beyazın doğrultusunu değiştirmiş oluruz.
Bilardoda ideal bir vuruşta istekayı yatay bir şekilde kullanmamız gerekir. Yatay bir şekilde kullandığımız vuruşlarda topumuz düz bir doğrultu takip eder. Fakat bazen beyaz topun kavisli bir yol çizmesini istememiz gerekebilir. Böyle bir pozisyonda pike adı verilen vuruş ortaya çıkar.
Pozisyonun şekline ve mesafesine göre, istekayı daha dik açılarda kullandığımız, herhangi bir engelin etrafından geçirebildiğimiz vuruşlardır.
Sırtlı vuruş, beyaz topun ekseninin yukarısına vurarak, beyaz topun hedef topa çarptıktan sonra ileri gitmesini istediğimiz vuruşlara verilen addır. Bir sonraki pozisyonda beyazın istediğimiz yere gitmesini sağlayabilir.
Klepsli vuruşlar çektirme vuruşları olarak da adlandırılır. Sırtlı vuruşun aksine beyaz topun hedef topa çarptıktan sonra geri gelmesini hedeflediğimiz vuruşlardır. Beyaz topun ekseninin aşağısına bir vuruş yaparak, hedef topa çarptıktan sonra geri gelmesini sağlarız. Böylelikle sıradaki top için uygun bir pozisyon hazırlamış oluruz.
Stop vuruşu tekniğinde, beyaz top, hedef topa temas ettiği noktada durur. Bu şekilde bir sonraki pozisyonda almak istediğimiz uygun açıyı almamıza imkan verir. Bu vuruşun olması için dümdüz bir doğrultuda topu atmak gerekmektedir. Ekseninin biraz daha altına belirli bir güçle yapılan vuruşta, beyaz top tam temas noktasında durur.
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