Yeni bir hobiye başlamak isteyenlere indirimi %40'a varan malzemeler

Ne yapacağınızı bilemediğiniz boş zamanlarınızı çeşitli aktivitelerle doldurmak hem stresinizi azaltır hem zamanınızı boşa geçirmenizi önler. Eğer siz de kendinize yeni bir hobi bulduysanız ve bu hobi için malzeme eksiklerinizi gidermek istiyorsanız Amazon’un 14-27 Kasım tarihleri arasında model yapımı ve hobi gereçlerinde geçerli %40'a varan indiriminden yararlanabilirsiniz.

1. Dekorasyon fikirlerinden ilham alanlar için: Dekoratif Balık Ağı

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Hobi olarak dekorasyon fikirleri ile ilgilenmek ve onları gerçeğe dönüştürmek, hem boş zamanlarınızı daha verimli geçirmenizi sağlar hem yaşam alanınızı güzelleştirmenize imkan tanır. Bu noktada "Kendin Yap" fikirleri ile oldukça kullanışlı ve şık tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer siz de boş zamanlarınızda dekorasyon ile ilgilenmekten keyif alacağınızı düşünüyorsanız Dekoratif Balık Ağı sizin için mükemmel bir seçim olabilir. 20 adet ahşap mandal ve 2 adet plastik deve tabanı ile gelen bu ürün sayesinde fotoğraflarınızı veya farklı aksesuarlarınızı sergileyebilirsiniz.

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2. Red Castle Puzzle ile göz alıcı bir tabloya sahip olabilirsiniz!

Kimileri için çok zor kimileri için çok eğlenceli olan puzzle, yapmaya başlayanların kolay kolay bırakamadığı bir hobi. Eğer puzzle konusunda tecrübeniz yoksa parça sayısı daha az olan modeller seçerek pratik yapabilirsiniz. Ancak puzzle yapmaya alışkınsanız Red Castle Puzzle sizin için doğru bir tercih olabilir. Ortaya çıkan sonuçtan oldukça memnun kalacağınız bu model ile evinizin duvarlarını süsleyebilirsiniz.

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3. Stratejik oyunları sevenlerdenseniz Art Satranç Takımı tam da size göre!

İnsanlarla bir arada zaman geçirebileceğiniz hobileri tercih ediyorsanız satranç sizin için iyi bir seçenek olabilir. Akademik başarı, stratejik düşünme ve matematiksel zekâ alanlarında oldukça fayda sağlayan satranç sayesinde bir yandan arkadaşlarınızla vakit geçirirken diğer yandan kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu noktada kaliteli baskısı ve materyali ile Art Satranç Takımı’nı tercih edebilirsiniz. Kendi çantası içinde saklayabileceğini bu ürünü, minimal tasarımı ile her yere taşıyabilirsiniz.

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4. Artebella Seramik Mozaik Seti ile çok daha eğlenceli saatler geçirebilirsiniz!

Sanatsal aktiviteler ile ilgilenmeyi seviyorsanız Artebella Seramik Mozaik Seti tam da size göre! İçerisinde modeli tamamlamanızı sağlayacak rengarenk seramik mozaikler ve yapıştırıcı ile gelen bu ürün, el becerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu sette farklı desenler ile hazırlanmış kompozit panolara uygun seramik mozaikleri yapıştırarak bu eşsiz sanatı keşfedebilirsiniz. Geniş bir kitleye hitap eden bu set, 6 yaş ve üzerindeki herkes için uygun.

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5. Resimden vazgeçemeyenler için: S.T. Petersburg White Night Ahşap Sulu Boya Seti

Resim yapmak istiyorsanız suda çözünebilen veya suyla inceltilebilen bir tür transparan boya olarak nitelendirilen sulu boyalar ile mutlaka tanışmalısınız. İyi bir sulu boya tablosunun ilk şartı tabii ki kaliteli malzemeler kullanmak. Çünkü bu çalışmalarda renkler şeffaf olduğu için sonuç önceden kestirilemez ve sonradan düzenleme yapmak da pek mümkün olmaz. Bu noktada S.T. Petersburg White Night Ahşap Sulu Boya Seti'ni tercih ederek herkesin hayranlıkla bakacağı bir tablo yaratabilirsiniz.

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6. Derwent Watercolour Serisi Sulandırılabilir Kuru Kalem Seti, 48 renk seçeneği sunuyor!

Sulu boya yapmakta zorlanacağınızı düşünüyorsanız kalem tutuşu ile işinizi epey kolaylaştıracak Derwent Watercolour Serisi Sulandırılabilir Kuru Kalem Seti sizin için daha doğru bir tercih olabilir. Geleneksel boyaların karmaşası olmadan sulu boya etkisi sağlayan bu ürün, tabloda kalem darbeleri bırakmaz ve renklerin kolayca karışmasını sağlar. Hem ıslak hem kuru olarak kullanabileceğiniz bu kalem seti, ıslak kullanıldığı zaman sulu boya kağıtları ile daha etkili sonuç verir.

Zarif ahşap kutusu ile dilerseniz sevdiklerinize de hediye edebileceğiniz bu ürüne sahip olmak için tıklayın!

7. Profesyoneller için Lukas Studio Tüp Yağlı Boya doğru bir tercih olabilir!

Yağlı boya; keten tohumu veya haşhaş tohumu yağı gibi pigmentlerle kuruyan yağların birleştirilmesiyle oluşturulur. Kuruma süresi uzun olan bu boyalar, sanatçıya resme daha uzun süre müdahale etme imkanı verir. Böylece sanatçı, renkler ve şekiller üzerinde rahatça çalışabilir. Eğer siz de resim konusunda iddialıysanız ve kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız Lukas Studio Tüp Yağlı Boya renklerini deneyebilirsiniz.

Parlak bitişi ile gönülleri fetheden bu boyayı satın almak için tıklayın! İndirimde olan diğer renkleri görmek içinse bu linke buyurun!

8. Revell UV Yapıştırıcı, her hobi meraklısının evinde olmalı!

Farklı hobiler söz konusu olduğunda hemen herkesin ihtiyaç duyduğu ortak bir ürün varsa o da güçlü ve kullanışlı bir yapıştırıcı. Bu formdaki ürünler, kendi aralarında farklı türlere ayrılsa da en kullanışlı çeşidi birden çok iş için kullanabileceğiniz yapıştırıcılar olabilir. Revell UV Yapıştırıcı, hızlı bir şekilde kuruması ve sert tutuculuğu ile plastikten ahşaba, seramikten cama, her alanda kendini gösterir.

Çok renkli yapısı ile ön plana çıkan bu yapıştırıcıyı Amazon indirimleri ile satın almak için tıklayın!

9. Revell M. Set Corvette modelli nostaljik maket setini çok beğeneceksiniz!

Corvette efsanesinin hüküm sürdüğü 1950’li ve 60’lı yılların ruhunu evinize getirecek Revell M. Set Corvette maket modelinin hem sizin hem misafirlerinizin beğenisini kazanacağına emin olabilirsiniz. Yapması oldukça kolay olan bu maket, boş zamanlarınızı değerlendirmek için harika bir ürün. Boya, yapıştırıcı ve fırça ile gelen bu set sayesinde Corvette efsanesi sizin elinizde tekrar hayat bulacak!

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10. Çocuklarınız için eğlenceli bir hobi arıyorsanız Galt Water Magic Vehicles Suyla Boyama Kitabı’na mutlaka göz atmalısınız!



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Boş zamanlarınızı çocuklarınız ile değerlendirmek için kaliteli ve eğlenceli bir aktivite arıyorsanız Galt Water Magic Vehicles Suyla Boyama Kitabı’na bakabilirsiniz. Özellikle küçük yaştaki çocukların kullanımına uygun olan bu ürünün yanında gelen kalemi suyla doldurun ve çocuğunuzdan sayfaları boyamasını isteyin. Beyaz olan sayfalar, kalem ile ıslandıktan sonra renklenir fakat aynı sayfalar kuruyunca tekrar beyaza döner. Çocuğunuz, kas gelişimini destekleyen bu kitabı boyarken bir yandan da kitaptaki resimler hakkında onunla sohbet edebilirsiniz.

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