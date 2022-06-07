Yeni boşanan Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan ile yakalandı

Fırat Danış kısa süre önce Kübra Tanış ile evliliğini bitirdi. 8 yıllık evliliğini bitiren Fırat Tanış yeni bir aşka yelken açtı. Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, sevgilisi ünlü piyanist İklim Tamkan ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Neşeli halleriyle dikkat çeken sevgililer görüntülenince suratları asıldı. Basın mensuplarının tüm sorularını cevapsız bırakan sevgililer "Konuşmayacağız" demekle yetindi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; aslında Fırat Tanış ile İklim Tamkan ikilisini ilk kez 2020 yılında yan yana görmüştük. Fırat Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri 'Solgun Bir Gül Dokununca'yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı.

Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edilmişti.

