İkinci kez boşanıyordu! Selin Ciğerci'nin Mykonos pozunu gören Gülşah Saraçoğlu dayanamadı

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen ve evliliğinde istediği mutluluğu yakalayamayan Selin Ciğerci ayrılık kararı almıştı. Selin Ciğerci ikinci kez boşanacaklarını da sosyal medyadan duyurmuştu. Ciğerci paylaşımında "Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmî işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor. Edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın mesajları da ifşa oldu. Selin Ciğerci ise yeni hayatına odaklandı. Bir süredir Türkiye'de tatil yapan güzel isim soluğu Mykonos'ta aldı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ÇOK BEĞENDİ

Son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çeken Selin Ciğerci siyah iddialı mayosuyla havuz başında boy gösterdi. Selin Ciğerci'nin Mykonos pozunu gören Gülşah Saraçoğlu kendini tutamadı ve "Hadi oradan be" yazdı.

Ciğerci'nin takipçileri ise fotoğrafa "Boşanma iyi geldi"," Biraz da Yunanistan yansın" yorumları yaptı.



