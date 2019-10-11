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Yeni Charlie'nin Melekleri filminden poster geldi

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SİNEMA TV  | 11.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Üçüncü kez uyarlanan Charlie'nin Melekleri filminden yeni poster yayınlandı.

Yeni Charlie'nin Melekleri filminden poster geldi

Yeni nesil Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) filminden poster yayınlandı. Başrollerini ünlü oyuncu Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın paylaştığı yeniden uyarlama, süper yetenekli ajan kadınları tekrar bir araya getiriyor.

Charlie'nin Melekleri 1976 yılından bu yana hayatımızda. Ajanlık maceraları Cherry Ladd, Shelley Hack ve Tanya Roberts ile beş sezon devam etti. 2000'lerde televizyon ekranından beyazperdeye transfer oldular. Bu kez Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu'lu önderliğinde. Elde ettiği gişe başarısının ardından 2003'de ikinci filmi de çekildi. Şimdi ise yaklaşık 16 yıllık bir aradan sonra yepyeni bir kadroyla geri dönmeye hazırlanıyorlar.

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Yeni Charlie's Angels filminde Bosley aracılığıyla melekler bir araya gelecek ve gizemli adam Charles Townsend için çalışacak. Dünyanın en zeki, cesur ve en iyi eğitimli kadınları dünyaya karşı ayrı ayrı mücadele veriyordur. Şimdi ise zorlu görevler için bu kadınlar bir araya gelecek ve Bosley'nin liderliğiyle verilen en zor görevleri yerine getireceklerdir...

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Filmin yönetmen koltuğuna Elizabeth Banks otururken, senaryosunu David Auburn ile birlikte Banks kaleme aldı.

Yepyeni kadın başrollü film, ülkemizdeki izleyicileriyle 21 Kasım 2019 tarihinde sinemalarda buluşmak üzere hazırlıklarına devam ediyor.

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Charlie’nin Melekleri Charlie’s Angels Kristen Stewart Naomi Scott lla Balinska

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