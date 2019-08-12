Yeni çıkan yönetmelikle birlikte drone'lar her yerde uçuş yapamayacak

Bundan kısa bir süre önce drone modelleri son derece pahalıydı ve çok fazla kişi kullanma imkanı bulamıyordu. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte drone fiyatları son derece azaldı ve herkesin alabileceği bir düzeye ulaştı. Kullanılan drone sayısı artınca yetkililer bu konuda daha farklı önlemler almaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kısa bir süre önce drone uçuşlarının yapılabileceği alanları kalabalık ve kalabalık olmayan şeklinde ayırıyordu. Artık bu ayrım sona erdi ve yeşil alan ile kırmızı alan kavramları geldi. Yeşil alanlar herkesin uçuş yapabileceği serbest mekanlar oldu. Kırmızı alanlar ise özel izne tabi alanlar olarak değerlendirildi.

Şehir içinde ve askeri bölgelerde uçurulması bundan sonra özel bir izne tabi tutuldu. Şehir dışı ile kırsal alanlarda ise drone uçuşu ile ilgili herhangi bir izin alınmasına gerek duyulmadı. Dronelar ile ilgili böyle bir karar alınmasının en önemli nedeninin ise ortaya çıkabilecek bazı güvenlik zaafiyetleri olduğu düşünülüyor.

Son olarak yeni gelen yönetmeliğe göre dronelar, en fazla 120 metre yüksekliğe çıkabilecekler. Peki sizce de drone modelleri ile ilgili gelen bu yeni yönetmelik güvenliği artırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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